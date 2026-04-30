Supplenze 2026/27, GPS I fascia e conferma docenti sostegno: tutte le novità – DIRETTA ore 16:30

Nella giornata di ieri, 29 aprile, si è svolto un incontro tra le organizzazioni sindacali e il Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla bozza di nota operativa relativa alle supplenze per l’a.s. 2026/27.
Nella bozza vengono definite le procedure finalizzate al ruolo per i docenti inseriti nella I fascia sostegno GPS e la conferma dei docenti a tempo determinato sul sostegno. Definite anche le date.
Di tutto questo parleremo nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, giovedì 30 aprile alle ore 16:30. Ospite Simone Craparo della direzione nazionale Gilda. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.