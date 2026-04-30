Supplenze 2026/27, GPS I fascia e conferma docenti sostegno: tutte le novità – DIRETTA ore 16:30

Nella giornata di ieri, 29 aprile, si è svolto un incontro tra le organizzazioni sindacali e il Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla bozza di nota operativa relativa alle supplenze per l’a.s. 2026/27.

Nella bozza vengono definite le procedure finalizzate al ruolo per i docenti inseriti nella I fascia sostegno GPS e la conferma dei docenti a tempo determinato sul sostegno. Definite anche le date.

La diretta della Tecnica risponde live

Di tutto questo parleremo nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, giovedì 30 aprile alle ore 16:30. Ospite Simone Craparo della direzione nazionale Gilda. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.