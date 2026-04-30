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Elenchi regionali 2026/2027, compilazione domande nella prima metà di maggio

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30.04.2026

Supplenze 2026/27, GPS I fascia e conferma docenti sostegno: tutte le novità – DIRETTA ore 16:30

Redazione
Indice
La diretta della Tecnica risponde live
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Nella giornata di ieri, 29 aprile, si è svolto un incontro tra le organizzazioni sindacali e il Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla bozza di nota operativa relativa alle supplenze per l’a.s. 2026/27.

Nella bozza vengono definite le procedure finalizzate al ruolo per i docenti inseriti nella I fascia sostegno GPS e la conferma dei docenti a tempo determinato sul sostegno. Definite anche le date.

La diretta della Tecnica risponde live

Di tutto questo parleremo nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, giovedì 30 aprile alle ore 16:30. Ospite Simone Craparo della direzione nazionale Gilda. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

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