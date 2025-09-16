Supplenze brevi e saltuarie, attivo il cruscotto per le attività di monitoraggio – NOTA

Il MIM ha comunicato che dal 15 settembre è disponibile, all’interno del sistema informativo SIDI, il nuovo cruscotto “Supplenze brevi e saltuarie”.

Cos’è

Il cruscotto si pone come strumento di supporto alle istituzioni scolastiche, con l’obiettivo di rendere più agevole e trasparente l’attività di rilevazione, consultazione e analisi dei dati relativi alle supplenze brevi e saltuarie. Attraverso un’interfaccia intuitiva, articolata in tre sezioni principali (Assenze, Contratti, Risorse finanziarie), sarà possibile accedere a informazioni dettagliate, aggiornate e navigabili secondo le proprie esigenze.

In particolare, ciascuna istituzione scolastica potrà consultare i propri dati e confrontarli con la media delle scuole appartenenti alla medesima tipologia.

Come accedere

Il cruscotto è raggiungibile all’indirizzo https://qranalytics.pubblica.istruzione.it/miursbs/extensions/miursbs/home.html

mediante autenticazione tramite credenziali SIDI oppure SPID/CIE, secondo le modalità già in uso per l’accesso ai servizi del sistema informativo. Il percorso interno al SIDI è: Applicazioni → Cruscotti → “Supplenze brevi e saltuarie”.

Manuale

A supporto dell’utilizzo del nuovo strumento è disponibile un apposito manuale, denominato “Cruscotto Supplenze brevi e saltuarie – luglio 2025”, disponibile al seguente indirizzo https://qranalytics.pubblica.istruzione.it/miursbs/extensions/miursbs/Cruscotto-SBS_Manuale_utente.pdf

Assistenza

Per eventuali richieste di assistenza tecnica, è possibile fare riferimento all’help desk amministrativo-contabile disponibile online tramite apposito applicativo su SIDI oppure tramite e-mail all’indirizzo [email protected].

LA NOTA