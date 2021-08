Supplenze da Gps 2021. Che differenza c’è tra spezzone e cattedra oraria?

Che differenza c’è tra spezzone e cattedra oraria? A chiarire ogni dubbio l’esperto di normativa scolastica Lucio Ficara nel corso della diretta della Tecnica della Scuola Live del 16 agosto. “Spezzone e cattedra oraria sono due cose completamente diverse – avverte l’esperto -. Flaggare cattedra oraria significa mettere insieme due spezzoni che sono già stati associati dall’Usp. L’ufficio scolastico cioè può avere già associato due spezzoni”.

E continua: “Cosa diversa invece se l’aspirante docente indica solo uno spezzone e poi magari chiede lui un completamento. La cattedra oraria in questo caso viene composta da chi la richiede. Ad esempio: voglio chiedere sulla classe di concorso Latino e greco 12 ore al liceo Campanella di Reggio Calabria e poi voglio completare sempre per latino e greco con altre ore in un altro liceo classico di un altro comune. In questo caso sono io che sto chiedendo di unire due spezzoni, che è una cosa diversa da una cattedra oraria già composta dagli uffici”.

Per riepilogare, è possibile scegliere tra cattedre annuali al 31 agosto, cattedre intere fino al 30 giugno, spezzoni, cattedre orarie esterne nello stesso comune o cattedre orarie esterne in comuni diversi.

Quali tempi?

Ricordiamo che a partire da venerdì 13 agosto, entro le ore 23.59 del 21 agosto è possibile presentare domanda tramite POLIS per il reclutamento del personale docente per le supplenze annuali, per quelle fino al termine delle attività didattiche e per quelle previste dal D.L. 73/2021, art. 59 comma 4 (Sostegni bis).

Gli Uffici scolastici provinciali (Usp) hanno quasi ultimato la pubblicazione delle disponibilità dei posti da assegnare tramite supplenza annuale ai fini dell’assegnazione delle supplenze, tuttavia in alcune realtà territoriali, quali Roma e Napoli, l’informativa è incompleta. Sul tema il nostro articolo in continuo aggiornamento.