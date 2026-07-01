Supplenze docenti 2026/2027: Tempi e procedura previsti

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, con propria circolare del 6 maggio 2026, ha dettato i tempi e la procedura per il conferimento degli incarichi a tempo determinato ai docenti inseriti nelle Graduatorie provinciali per le supplenze di prima e seconda fascia, sui posti liberi che rimangono dopo le immissioni in ruolo.

Tempi

Dalle disposizioni ministeriali si evince che le funzioni informatiche, attraverso le quali i docenti interessati possono presentare la domanda, saranno funzionanti dalle ore 14,00 del 16 luglio alle ore 14 del 29 luglio 2026 per la scelta delle 150 sedi al fine di partecipare:

• Alle immissioni in ruolo attraverso la procedura straordinaria sui posti di sostegno vacanti e disponibili, che residuano dopo le immissioni in ruolo nella fase ordinaria;

• Alla procedura per il conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2027);

• Alla conferma su posto di sostegno su richiesta della famiglia.

Mancata presentazione della domanda

La mancata presentazione della domanda è considerata come rinuncia alla partecipazione alla procedura, così come la mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse.

Ordine nel conferimento delle supplenze

Ultimate le operazioni delle immissioni in ruolo sui posti autorizzati dal Ministero dell’Economia e Finanze, l’amministrazione procede entro il 31 dicembre del 2026, a conferire le supplenze su posto comune e di sostegno utilizzando le GAE e le GPS secondo il seguente ordine:

• Supplenze annuali fino al 31 agosto del 2027, per la copertura dei posti, vacanti e disponibili per tutto l’anno scolastico;

• Supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura dei posti di fatto disponibili, ma non vacanti e per le ore d’insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario, da assegnare con termine il 30 giugno 2027.

Attribuzione delle supplenze annuali

A differenza degli altri anni dal 2026/2027, le disponibilità successive che si determinano dopo le relative assegnazione, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti docenti utilmente collocati in graduatoria che non siano stati assegnatari di un incarico sulla base delle preferenze espresse.

Supplenze brevi e temporanee

Per quanto riguarda le supplenze brevi e temporanee sarà compito dei dirigenti scolastici delle singole scuole procedere al conferimento delle supplenze, utilizzando in ordine le tre graduatorie d’istituto.

• La prima costituita dai docenti facenti parte della GAE che hanno fatto la domanda per aggiornare la graduatoria e per partecipare alla procedura per le supplenze;

• La seconda formata dai docenti abilitati iscritti in GPS prima fascia;

• La terza formata dai docenti non abilitati iscritti in GPS seconda fascia.

Interpello

Qualora un’istituzione scolastica dovesse esaurire le graduatorie per una determinata classe di concorso o tipologia di posto, può attingere dalle graduatorie delle scuole viciniori e successivamente procedere con l’interpello.

Note di riferimento

Circolare Ministeriale n° 11814 del 6 maggio 2026

O.M. 27 del 16 febbraio 2026 ( aggiornamento GPS )

Decreto 127 del 2025 e C.M. 7840 del 26 marzo 2026 (conferma docenti di sostegno)

Decreto Ministeriale n. 247 del 10 dicembre 2025 (aggiornamento GAE)