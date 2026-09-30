Supplenze docenti e Ata: in arrivo nuovi bollettini, interpelli e graduatorie di istituto – DIRETTA ORE 16.00

Le Graduatorie Provinciali per le Supplenze, si sa, sono uno degli argomenti più “caldi” del mondo della scuola Come ogni anno sono tanti i dubbi, le perplessità e le curiosità dei docenti che presentano la domanda, e si confrontano con gli aspetti normativi, burocratici e amministrativi della pratica. Fino a quando ci saranno i bollettini di supplenze dalle GPS? Come funziona la nomina e quanto tempo c’è per prendere servizio? Cosa succede se un docente non si presenta dopo aver ricevuto una nomina?

E ancora, se un insegnante abbandona il servizio, quali sono le sanzioni a cui va incontro? Come funziona la procedura per gli incarichi da Interpello? Cosa succede se si accetta una nomina da Interpello ma contemporaneamente arriva anche una nomina da Graduatoria Provinciale? Non si tratta di questioni meramente tecniche, da “addetti ai lavori” ma di modalità operative che è bene conoscere per evitare criticità, e svolgere il proprio incarico nel miglior modo possibile.

A rispondere a questi e altri interrogativi, durante la diretta di oggi – mercoledì 30 settembre, alle 16.00 – saranno i nostri esperti di normativa scolastica Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo. Nel corso della trasmissione sarà possibile inviare domande in diretta per avere risposte “live” dai nostri tecnici. Seguiteci sulle nostre piattaforme – il nostro canale YouTube, la nostra pagina Facebook e il nostro portale tecnicadellascuola.it – per fare il punto su questa procedura così importante.