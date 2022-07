Supplenze, in arrivo la circolare del ministero con le indicazioni operative

Lo annunciano i sindacati, che sono stati convocati dal ministero dell’Istruzione, per giorno 28 luglio: il Mi ha comunicato l’imminente pubblicazione della circolare con le istruzioni operative per le supplenze dell’anno scolastico 2022-2023 non solo sul fronte dell’insegnamento, ma anche in relazione al personale educativo e Ata.

Il lavoro dietro le quinte per portare in cattedra a settembre tutti i docenti necessari a coprire le cattedre vacanti procede speditamente, a partire dall’apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze relative alle graduatorie provinciali supplenze (GPS), che è stata anticipata a maggio rispetto al 2020, quando fu possibile fare domanda a luglio. Anche le procedure della mobilità si sono svolte in modo efficiente, secondo i resoconti dei nostri lettori.

Adesso si stringe il cerchio sulle immissioni in ruolo che dovrebbero chiudersi entro il 10 agosto, quando si darà lo stop alla cosiddetta call veloce, dopodiché, solo in relazione ai docenti di sostegno, un’ultima fase riguarderà le immissioni in ruolo da Gps prima fascia; e a seguire si aprirà la partita delle supplenze, con la scelta delle 150 sedi da Gps, che coinvolgerà una platea di centinaia di migliaia di docenti.

Ricordiamo che, ad esempio, nell’anno scolastico 2020-2021 su più di 800mila docenti complessivi, i supplenti ammontavano a circa 200mila, come dire che un insegnante su 4 è precario. Per il prossimo anno speriamo in una bilancia che penda maggiormente dalla parte dei docenti di ruolo, alleggerendo il precariato.