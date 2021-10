Con la circolare 30142 dello scorso 1 ottobre, il Ministero dell’Istruzione ha fornito le indicazioni operative per la cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2022. Quali requisiti contributivi ed anagrafici per coloro che si trovano in un sistema “misto” di calcolo della pensione? A seguire i riferimenti normativi e le Tabelle del Ministero.