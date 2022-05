Tabelle titoli GPS 2022, come calcolare il punteggio

Quanto vale il voto di abilitazione nella scuola dell’infanzia e in quella primaria ai fini del punteggio nelle graduatorie provinciali supplenze? E quale punteggio per i titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso? Viene esplicitato nella tabella A1 allegata alla tanto attesa ordinanza ministeriale 112/2022.

A seguire tutte le tabelle ministeriali dalle quali evincere il punteggio per ogni titolo valutabile in Gps, in vista dell’aggiornamento, trasferimento e nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno; nonché per l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo.

Ricordiamo che i titoli dichiarati dall’aspirante all’inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione (31 maggio). Eccetto che per le iscrizioni con riserva di specializzati/abilitati entro il 20 luglio, di cui abbiamo riferito a questo link.