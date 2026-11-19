All’ordine del giorno di oggi, giovedì 19 novembre alle ore 15.00, si è svolto il question time con il ministro Valditara.

Ecco cosa ha detto in merito ai tagli alla scuola.

INTERROGAZIONE SULLE PROSPETTIVE DI RIDUZIONE DEI POSTI DEL PERSONALE SCOLASTICO

D’ELIA, BOCCIA, VERDUCCI, RANDO – Al Ministro dell’istruzione e del merito – Premesso che:

nella legge di bilancio per il 2026 il Governo ha soppresso 5.660 cattedre e 2.174 posti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), usando, secondo gli interroganti, il calo demografico come alibi invece che come occasione per avere classi meno affollate e più alunni a tempo pieno;

a queste cifre si sono aggiunti circa 1.400 posti persi tra dirigenti e DSGA persi con il dimensionamento;

il disegno di legge di bilancio per il 2027, all’esame della Camera dei deputati, prevede, a decorrere dall’anno scolastico 2027/2028, un’ulteriore riduzione pari a 4.925 posti di docente dell’organico dell’autonomia e a 2.049 unità di personale ATA, per un totale di 6.974 posti in meno;

secondo quanto riportato dagli organi di stampa nelle scorse settimane, il Ministro in indirizzo non sembra essere stato preventivamente informato di tali interventi di drastica riduzione di organico;

questi quasi 7.000 posti in meno, sommati a quelli già cancellati con la scorsa legge di bilancio, porta a circa 15.000 posti il numero della riduzione complessiva degli organici scolastici nell’arco di due anni;

una scelta che, secondo gli interroganti, ha trasformato in strutturale una misura inizialmente presentata come transitoria, utilizzando il calo demografico come giustificazione per una riduzione della spesa, anziché come occasione per migliorare la qualità del sistema di istruzione;

la diminuzione dei docenti, se confermata, rischierebbe di compromettere ulteriormente le attività di recupero degli apprendimenti, il contrasto alla dispersione scolastica, l’inclusione e il potenziamento dell’offerta formativa, mentre il taglio del personale ATA potrebbe aggravare le già diffuse difficoltà organizzative delle scuole, incidendo sul funzionamento delle segreterie, sulla vigilanza e sulla sicurezza degli edifici;

appare inoltre evidente l’assenza, nella manovra, di un adeguato piano di investimenti e di misure concrete a sostegno del comparto scolastico, a fronte di esigenze strutturali, che richiederebbero risorse immediate;

il calo della popolazione scolastica dovrebbe rappresentare un’opportunità per ridurre il numero di alunni per classe, rafforzare gli organici e migliorare la qualità della didattica, non un’occasione per procedere a ulteriori tagli;

considerato che:

riguardo alle assunzioni che il Ministro in indirizzo continua a rivendicare, occorre ricordare che non sono il risultato della sua amministrazione, ma un obiettivo del PNRR, la riforma 2.1, avviata dal Governo Draghi nel 2022. Si tratta di 70.000 immissioni in ruolo concordate con l’Europa, a cui era legato il pagamento di una rata del piano;

lo stesso vale per la dispersione scolastica: il calo degli abbandoni dipende da 1,5 miliardi di euro del PNRR per la riduzione dei divari territoriali, programmati prima del suo arrivo al Ministero dell’istruzione e del merito;

nell’attesa di sapere se il Governo, come ha annunciato a seguito delle proteste del mondo della scuola, abbia presentato o intenda presentare al disegno di legge di bilancio un emendamento soppressivo della disposizione che riduce ulteriormente, a decorrere dall’anno scolastico 2027/2028, l’organico dell’autonomia del personale docente di 4.925 posti e la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di 2.049 posti,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo intenda dare seguito a quanto annunciato in merito alla soppressione della disposizione prevista dal disegno di legge di bilancio, che prevede l’ulteriore taglio di 6.974 posti di personale docente e ATA;

come intenda giustificare una scelta che, anche se seguita da un’imbarazzante retromarcia, è presente nel testo;

se non ritenga che il calo demografico, a cui finora nonostante i roboanti annunci non è stata data alcuna risposta strutturale e adeguata, possa consentire almeno un potenziamento delle misure destinate al miglioramento del sistema scolastico;

con quali risorse aggiuntive, una volta terminate le risorse del PNRR, il Ministro e il Governo intendano procedere ad assunzioni e al contrasto della dispersione scolastica.

Ecco la risposta di Valditara: “In undici anni non siete stati capaci di aumentare gli stipendi degli insegnanti, lo abbiamo fatto noi. Non siete stati capaci di farlo. Il dimensionamento è stato disposto dal precedente Ministro. Noi abbiamo istituito Agenda Sud, il docente tutor, Agenda Nord, non sono risorse Pnrr”.

“Le misure sull’organico pur essendo conseguenti al calo demografico devono essere eliminate, il Parlamento ci sta lavorando dopo un impegno dell’Esecutivo con i sindacati. Il Governo sta ascoltando il mondo della scuola. Il Pd fece tagli per 10157 posti. Non solo i tagli non si faranno, ma il prossimo anno scolastico assumeremo almeno 37mila docenti. Abbiamo assunto circa 200mila unità tra docenti e Ata”.

“Nel 2021 la spesa per la scuola era di 50 miliardi, nel 2026 di 58 miliardi, nel 2027 oltre 64 miliardi. Abbiamo già previsto risorse per il contratto 2028-20230, i dati parlano da soli”.