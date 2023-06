Taiwan: poligono di tiro a segno a scuola

La San Min Senior High School di Kaohsiung, una città meridionale di Taiwan, ha installato un poligono di tiro con armi ad aria compressa.

L’impianto aiuta gli studenti a conoscere l’All-Out Defense (Difesa totale) una disciplina che combina pratiche civili e militari per garantire la sicurezza nazionale. Seguiti da istruttori militari gli allievi potranno imparare sia le tecniche di primo soccorso sia partecipare alle esercitazioni e imparare a usare diverse armi.

Il poligono di tiro è aperto agli studenti della San Min Senior High School e, su richiesta, a quelli di altre scuole.

Una idea simile la ebbe in Italia il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari che propose l’insegnamento del tiro a segno nelle scuole. considerato che ci sono ragazzi molto appassionati e bravi che lo fanno nel tempo libero. “È un’attività – aveva detto- che io penso meriti la stessa dignità degli altri sport”.

A cui rispose indignata l’opposizione che parlò di una destra “dal grilletto facile”, di “clamore di armi”, di “priorità per la scuola della Meloni”.

In ogni caso, subito dopo, Fazzolari smentì quelle dichiarazioni, dicendo che si trattava di una “chiacchierata tra me e il generale Federici, consigliere militare del presidente Meloni, che il giornalista de ‘La Stampa’ crede di aver carpito come uno scoop, verteva su tutt’altro: la necessità di fornire maggiori risorse per l’addestramento di Forze armate e Forze di polizia”.