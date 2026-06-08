Terremoto nelle Filippine, crolla il tetto di una scuola mentre le lezioni sono in corso. Almeno otto vittime nell’isola

Momenti di paura e apprensione nella città di Digos, nelle Filippine, dove il tetto di una scuola elementare è crollato sulle maestre e gli studenti a seguito di una forte scossa di terremoto. A darne notizia è La Repubblica, secondo cui il sisma avrebbe raggiunto 7.8 gradi di magnitudo, con epicentro al largo dell’isola meridionale.

“Le immagini provenienti dalla scuola elementare Mahayahay a Digos mostrano studenti e insegnanti nel giardino”, si legge nell’articolo, che include anche un filmato della scossa, “la terra che trema vistosamente avanti e indietro e il cedimento della struttura del tetto, con il personale impegnato a calmare ed evacuare i bambini”.

“L’ufficio della protezione civile delle Filippine“, prosegue la testata, “ha riferito di almeno otto vittime a seguito del terremoto. Allarmi tsunami sono stati emessi nelle Filippine”, conclude l’articolo, “nella vicina Indonesia e dal sistema di allerta tsunami degli Stati Uniti con l’invito agli abitanti delle zone costiere a spostarsi in aree più elevate”.

