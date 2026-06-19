Incidente in una scuola materna, ipotesi “serpente di fuoco” per le ustioni riportate da due alunni di cinque anni

Arrivano i primi dettagli sull’incidente che ha portato al ferimento di due alunni in provincia di Ascoli Piceno. La Procura di Ascoli, informa l’Ansa, “ha aperto un fascicolo per lesioni personali gravi in relazione al caso dei due bambini di cinque anni – un maschio e una femmina – rimasti ustionati ieri mattina, durante un’attività didattica” avvenuta all’interno di una scuola materna.

A causarlo, ipotizzano gli inquirenti, potrebbe essere stato “l’esperimento chimico cosiddetto ‘Serpente di fuoco‘ che usa la combustione e la decomposizione termica di zucchero (saccarosio) e bicarbonato di sodio per generare una colonna di carbonio poroso simile a un serpente in crescita. Diversi i tutorial che circolano sui social, con tanto di avvertenze sulla pericolosità”.

Al momento non vi sono persone iscritte al registro degli indagati. “Le indagini sono in corso, delegate dalla magistratura ai carabinieri per ricostruire i fatti e verificare ruoli ed le eventuali responsabilità”, concludono. “Solo al termine si provvederà a indagare soggetti specifici. I bimbi ustionati sono in prognosi riservata ma non sarebbero in pericolo di vita”.