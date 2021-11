Test antigenici, gratis a quei prof che hanno avuto contatti con alunni risultati positivi al Covid

Con le nuove regole anticovid che da qualche giorno sono attuate nelle scuole, c’è anche quella riferita ai test antigenici rapidi da somministrare gratuitamente a coloro che nell’ambito scolastico sono stati a contatto con una persona positiva al Covid-19.

Contatti con positivi a scuola

Chiunque abbia un contatto con un soggetto postivo al Covid-19 in ambito scolastico, ha diritto ad avere, in tempi rapidi e gratuitamente, fornita la prestazione diagnostica di un test antigenico.

Lo abbiamo già specificato in un nostro precedente articolo, dove raccontavamo di una docente invitata dalla scuola a fare il test molecolare o antigenico a pagamento per potere, in caso di negatività al Covid-19, riprendere il servizio.

Conferma dalla Regione Puglia

Una notizia Ansa del 16 novembre 2021, specifica, quanto già da noi spiegato, ovvero che coloro che nell’ambito scolastico sono stati a contatto con una persona positiva al Covid-19 possono fare il test antigenico gratuitamente. Tale annuncio è stato pubblicato dalla Regione Puglia sui propri profili social. “I contatti scolastici – si legge – ovvero le persone che sono state a contatto con” un caso positivo al Covid-19 “confermato entro 48 ore dall’insorgenza dei sintomi o dal test positivo” possono effettuare “un test antigenico rapido gratuito in farmacia, presso un laboratorio di analisi o dal pediatra di libera scelta”.