Test Medicina annullato? Mur chiarisce: “Pieno rispetto delle procedure”. Boom di irregolarità, in molti hanno copiato

Caos test di accesso ai corsi di laurea in Medicina: ieri, 20 novembre, si sono svolte le prove secondo la nuova modalità. I problemi, però, sono tanti. A denunciare alcune irregolarità è stata la giornalista Selvaggia Lucarelli, a cui sono pervenuti molti messaggi in merito a studenti che sono riusciti agilmente a copiare le risposte dei test.

Ieri quasi 65mila iscritti al cosiddetto “semestre filtro” o “semestre aperto” di Medicina, il modello introdotto quest’anno che manda in soffitta il tradizionale test di ingresso, che hanno potuto accedere al semestre propedeutico, frequentando lezioni obbligatorie di Chimica, Fisica e Biologia per un totale di 18 crediti, hanno svolto l’esame.

Il primo appello si è tenuto ieri alle 11, mentre il secondo è in calendario il 10 dicembre. In palio ci sono 24mila posti per proseguire il percorso di studi, tremila in più rispetto allo scorso anno.

Nelle segnalazioni arrivate a Lucarelli c’è chi parla di foto scattate in aula e fatte girare nei gruppi (con tanto di codice identificativo), anche se era vietato introdurre smartphone o altri dispositivi digitali, c’è chi dice che alcuni membri di commissione suggerivano le risposte, c’è chi riferisce addirittura di candidati che utilizzavano radioline per comunicare!

La questione rischia di avere strascichi importanti, e a dare una replica ufficiale è stato lo stesso Mur, Ministero dell’Università e della Ricerca: “Il Mur — questo quanto scritto in una nota riportata da Il Corriere della Sera, — trasmetterà, per il tramite della Crui, a tutti gli atenei le immagini in circolazione affinché possano essere individuati i responsabili e ripristinato il pieno rispetto delle procedure previste, incluso l’annullamento della prova”.

Dovrebbe essere facile risalire ad alcuni colpevoli, soprattutto nelle foto in cui si vedono i codici identificativi. La presidente della Conferenza dei rettori Laura Ramaciotti ha poi puntualizzato: “Totale intransigenza verso chi diffonde e pubblica online le immagini degli esami. Sono certa che tutti gli atenei adotteranno la massima fermezza nell’individuazione dei responsabili, ha aggiunto, sottolineando che in alcuni casi sono già “tempestivamente intervenuti annullando i compiti”.

Quelli che hanno copiato sono sicuramente molti di più di coloro che hanno postato le foto

Le foto, comunque, dimostrano senza ombra di dubbio che si poteva copiare e, anzi, autorizzano a pensare che i copioni possano essere stati molti di più dei pochi “esibizionisti” che si sono traditi postando le foto in Rete.

Test Medicina: prove e i punteggi

Il test è articolato in tre prove — una per ciascuna materia — della durata di 45 minuti ciascuna, intervallate da una pausa di 15 minuti. Si parte con Chimica, seguita da Fisica e, infine, Biologia.

Ogni prova comprende 31 quesiti a risposta multipla o a completamento: un punto per ogni risposta corretta, zero per mancata risposta, mentre l’errore comporta una penalità di -0,1. Per superare la singola prova occorre ottenere almeno 18/30; il punteggio massimo è 30 e lode. Le valutazioni con decimali vengono arrotondate all’intero più vicino.

La somma dei tre voti determinerà la posizione in graduatoria e, di conseguenza, l’accesso o meno al proseguimento degli studi.

I punteggi conseguiti nei singoli esami saranno validi per la formazione della graduatoria nazionale. Il voto sarà espresso in trentesimi con la possibilità anche della lode. Il punteggio minimo per poter accedere alla graduatoria nazionale non dovrà essere inferiore a 18/30 in ogni singola prova. In sostanza gli studenti dovranno essere promossi in ogni esame.

Gli studenti non ammessi al secondo semestre, che hanno ottenuto in ciascun esame un voto non inferiore a 18/30, possono proseguire nel corso affine scelto con il riconoscimento di tutti i CFU conseguiti.

La partecipazione a questa prima tornata è stata molto alta: in media l’87% degli iscritti si è presentato per tutte e tre le prove. I risultati saranno pubblicati il 3 dicembre; da quel momento gli studenti avranno 48 ore per decidere se accettare il punteggio o tentare nuovamente la sorte all’appello del 10 dicembre (le iscrizioni saranno aperte dal 21 novembre al 6 dicembre). I risultati della seconda prova arriveranno il 23 dicembre.