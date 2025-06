Test preselettiva Tfa Sostegno, simulazioni quesiti: rivedi le dirette della Tecnica della Scuola

È stato pubblicato, giovedì 26 giugno, il decreto ministeriale che dà ufficialmente il via ai percorsi del TFA sostegno – decimo ciclo – per l’anno accademico 2024/2025.

In cosa consiste la prova preselettiva?

Della durata di 2 ore, prevede 60 quesiti a risposta multipla sui seguenti argomenti: Comprensione del testo, Empatia e intelligenza emotiva, Pensiero divergente e capacità creativa, didattica inclusiva e strategie personalizzate riguardo all’ordine e grado di scuola, legislazione scolastica con particolare riferimento all’autonomia scolastica e alla governance degli istituti.

Cosa regola lo svolgimento di questa prova? Il Decreto Ministeriale 92/2019 e dal Decreto 30 settembre 2011. Quest’ultimo documento, in particolare, all’articolo 6, recita:

“La prova di accesso, predisposta dalle università, è volta a verificare, unitamente alla capacita’ di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso, da parte del candidato, di:

a. competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;

b. competenze su empatia e intelligenza emotiva;

c. competenze su creativita’ e pensiero divergente;

d. competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche”.

Tfa Sostegno X ciclo, simulazioni preselettiva

Queste disposizioni sono rimaste invariate negli anni, fino ad oggi. Per esercitarsi in preparazione dello svolgimento della preselettiva, quindi, è possibile rivedere le dirette di simulazione dei quesiti che i nostri esperti hanno confezionato, nel 2023.

Tfa Sostegno X ciclo, quando si svolgeranno le preselettive?

Le date di svolgimento dei test preselettivi sono fissate, per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno, per i giorni nelle modalità di seguito indicate:

mattina del 15 luglio 2025 prove scuola dell’infanzia;

mattina del 16 luglio 2025 prove scuola primaria;

mattina del 17 luglio 2025 prove scuola secondaria I grado;

mattina del 18 luglio 2025 prove scuola secondaria II grado.

I corsi dovranno concludersi entro il 30 giugno 2026.

Tfa sostegno X ciclo, esercitati con le prove degli anni passati – SCARICA PDF