Dalla logica alla creatività: una proposta educativa per la scuola del futuro

Di fronte alle sfide poste dall’intelligenza artificiale e dalla rapida trasformazione delle competenze richieste alle nuove generazioni, la scuola è chiamata a promuovere non solo conoscenze disciplinari, ma anche creatività, pensiero critico e capacità di adattamento. In questo scenario si inserisce l’interessante contributo di Vincenzo Cascino, pubblicato sulla rivista Counseling (Vol. 19, n. 2, giugno 2026), dedicato al modello DadaLogica e al suo impatto sugli ecosistemi educativi.

La creatività è oggi considerata una delle competenze più rilevanti per la formazione delle nuove generazioni. Non si tratta soltanto della capacità di produrre idee originali, ma di sviluppare un pensiero flessibile, capace di affrontare problemi complessi, immaginare soluzioni innovative e adattarsi ai continui cambiamenti della società contemporanea.

È proprio su questo terreno che si colloca il modello DadaLogica, cofondato da L. Cangemi e P. Greco, oggetto di uno studio promosso dal Centro Italiano Gestalt e diretto da Vincenzo Cascino. La ricerca presenta un’indagine pilota sugli effetti del modello nello sviluppo della creatività negli alunni della scuola primaria.

Lo studio ha coinvolto 369 alunni della scuola primaria e ha confrontato studenti inseriti nei percorsi DadaLogica con coetanei provenienti da contesti educativi tradizionali. I risultati evidenziano un miglioramento significativo della fluidità e della flessibilità del pensiero. La fluidità riguarda la capacità di generare numerose idee di fronte a un problema, mentre la flessibilità consiste nella capacità di modificare prospettive e strategie di ragionamento in situazioni nuove.

L’aspetto più interessante della proposta non riguarda soltanto i risultati quantitativi, ma la visione educativa sottostante. DadaLogica si inserisce nel dibattito sull’innovazione didattica proponendo ambienti di apprendimento nei quali il bambino diventa protagonista di percorsi esplorativi, collaborativi e orientati alla scoperta.

La ricerca assume una particolare rilevanza in un momento storico in cui scuole e docenti sono chiamati a ripensare metodologie e strumenti. Le competenze creative vengono sempre più indicate come elementi centrali per affrontare il mondo del lavoro e della cittadinanza del XXI secolo.

Il contributo di Vincenzo Cascino offre quindi uno spunto importante per riflettere sul ruolo della scuola nell’era digitale. Se la conoscenza è facilmente accessibile attraverso le tecnologie, diventa decisiva la capacità di elaborarla in modo originale, critico e responsabile.

La sfida educativa del presente consiste nell’equilibrio tra pensiero logico e pensiero creativo. Esperienze come DadaLogica suggeriscono che questa integrazione può rappresentare una delle vie più promettenti per costruire una scuola capace di preparare gli studenti alle opportunità del futuro.