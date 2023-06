Tfa sostegno 2023, D’Aprile: “a un mese dalle preselettive regna il caos. Discriminazione per i neolaureati”

Sul Tfa sostegno VIII ciclo regna ancora il caos. Ad affermarlo è il segretario generale della Uil Scuola Rua Giuseppe D’Aprile.

Secondo D’Aprile, mentre le Università stanno procedendo alla pubblicazione dei bandi, che stabiliscono le modalità e i criteri dei nuovi percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità, restano molti dubbi e numerose contraddizioni che, rischiano di invalidare gli stessi percorsi aprendo una nuova stagione di ricorsi.

“Registriamo interpretazioni restrittive da parte del ministero dell’Università e della Ricerca rispetto a quanto prevede la legge sulla riserva del 35% dei posti per chi ha svolto i 3 anni di servizio sui posti di sostegno – spiega D’Aprile. Mentre la riserva dovrebbe riguardare direttamente l’accesso ai percorsi, senza prevedere alcuna prova da sostenere, il decreto e i relativi bandi universitari indicano invece chi ha svolto 3 anni di servizio sul sostegno non sosterrà solo la prova preselettiva accedendo direttamente alle prove scritte”.

Il leader della Uil Scuola Rua parla poi dei titoli di accesso e dell’esclusione dei neolaureati: “mentre il decreto interministeriale non fa nessun accenno ad una eventuale data entro cui aver conseguito i 24 crediti formativi che unitamente alla laurea costituiscono titolo di accesso per il I e il II grado, alcuni bandi emanati dalle Università inseriscono la data di sbarramento del 31 ottobre 2022 per l’acquisizione dei crediti. Anche questo aspetto non è conforme alla legge – afferma D’Aprile – la quale indica come data ultima il 31 ottobre scorso solo per la partecipazione ai prossimi concorsi che in ogni caso non sono stati banditi. Da ottobre ad oggi si saranno laureati migliaia di aspiranti in possesso dei 24 crediti conseguiti anche dopo il 31 ottobre 2022 che a nostro avviso devono essere presi in considerazione. Non possiamo avallare questa discriminazione”.

Per questi motivi è stata inviata, insieme alle altre organizzazioni sindacali, una richiesta di chiarimento al MIM.

