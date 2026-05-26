Diretta video

Prima ora | Notizie scuola del 26 maggio 2026

BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Docenti
26.05.2026

TFA sostegno 2026, prova preselettiva: quiz di competenza linguistica, gli esempi di quesiti

Salvatore Pappalardo
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
Competenza linguistica
Che cosa valuta la competenza linguistica
Che cosa è la competenza linguistica
La competenza linguistica nel ruolo del docente di sostegno
Quesiti competenza linguistica
Tfa sostegno, la guida completa

Fra gli argomenti previsti nella prova preselettiva del TFA, la competenza linguistica è una delle quattro macro aree valutate nel test preliminare e rappresenta, assieme alla comprensione del testo una parte consistente dei quesiti.

Competenza linguistica

Affrontare la prova preselettiva pensando soltanto alla pedagogia speciale, alla didattica inclusiva o alla normativa, sottovalutando i quesiti sulla competenza linguistica è un errore nella misura in cui, assieme alla comprensione del testo, rappresenta un terzo dei quesiti.

Che cosa valuta la competenza linguistica

La competenza linguistica valuta la capacità del candidato nel gestire situazioni comunicative e educative con gli alunni con disabilità, oltre al costruire un ambiente inclusivo attraverso una chiara ed efficace comunicazione con gli alunni della classe, con i docenti curriculari e con le famiglie.

Che cosa è la competenza linguistica

La competenza linguistica è la sintesi delle abilità che deve possedere il docente, specie nella professione del docente di sostegno dove la comunicazione ha una funzione inclusiva e facilitante, al fine di comprendere, oltre ai testi scritti, l’uso corretto della lingua italiana, padroneggiare il lessico, la morfosintassi e la struttura degli argomenti oltre a adattare la comunicazione ai diversi contesti educativi.

La competenza linguistica nel ruolo del docente di sostegno

La competenza linguistica nella funzione del docente di sostegno assume una rilevanza specifica nella misura in cui è valutata come dimensione trasversale della professionalità docente che nello specifico assume la dimensione di:
Mediatore tra l’alunno con disabilità e il contesto educativo della classe;
Semplificatore dei contenuti per gli alunni con disabilità cognitive;
Costruttore di un rapporto relazionale positivo;
Elaboratore di documenti come il PEI che deve avere la caratteristica della chiarezza e coerenza espositiva.

Quesiti competenza linguistica

I quesiti sulla competenza linguistica comprendono le aree riguardanti la:
Logica verbale con quesiti su analogia, relazioni di significato, completamento di frasi e coerenza logica:
Grammatica e morfosintassi con quesiti su concordanze, uso corretto dei tempi e modi verbali, punteggiatura e struttura del periodo
Lessico e registro comprendente quesiti su significato contestuale delle parole, sinonimi e contrari e scelte lessicali più adeguate al contesto.
Esempio di quesiti su competenze linguistiche

1 domanda) Per completare la seguente frase, quale parola è più adatta: “Il docente di sostegno deve adottare un linguaggio ____________, adatto alle esigenze comunicative degli alunni:

a) criptico b) ridondante c) accessibile d) impersonale e) autoritario. Risposta corretta c)

2 domanda) fra le sotto elencate parole, qual è il sinonimo di disapprovare
a) supportare b) biasimare c) criticare d) evitare e) accettare. Risposta corretta b)

3 domanda) quale delle frasi citate è stilisticamente la più perfetta
a) Il docente, pur avendo ricevuto indicazioni precise, tuttavia ha continuato a utilizzare pratiche non inclusive.
b) Il docente, pur avendo ricevuto indicazioni precise, nonostante ciò ha continuato a utilizzare pratiche non inclusive.
c) Il docente, pur avendo ricevuto indicazioni precise, ha continuato a utilizzare pratiche non inclusive.
d) Il docente, pur avendo ricevuto indicazioni precise, continuava a utilizzare pratiche non inclusive, e questo nonostante le raccomandazioni.
e) Il docente, pur avendo ricevuto indicazioni precise, non ha utilizzato pratiche inclusive. Risposta corretta c)

4 domanda) Qual è il significato attribuito in Italia all’acronimo ICF
a) Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute
b) Classificazione internazionale della disabilità in relazione all’ambiente
c) Classificazione nazionale del grado di disabilità
d) Classificazione degli Interventi e delle Cure Fisiche
e) Nessuna delle risposte precedenti. Risposta corretta a)

5 domanda) Individua la relazione logica più simile alla seguente:
“Inclusione : partecipazione = mediazione : __
a) conflitto b) comunicazione c) accordo d) ascolto e) disaccordo. Risposta corretta c)

Tfa sostegno, la guida completa

Le proveVai all’approfondimento

Cosa studiare per la preselettiva

  1. Comprensione del testo – Vai all’approfondimento
  2. Competenza linguistica
  3. Normativa scolastica
  4. Psico-pedagogia e didattica

TFA XI ciclo

Tfa sostegno primaria 2026: requisiti e prove

TFA sostegno online: è possibile frequentarlo a distanza?

Tfa sostegno 2026: quanti posti potrebbero essere disponibili?

Tfa sostegno infanzia 2026: requisiti e prove

Tfa Sostegno 2026, prova preselettiva: quesiti di comprensione del testo, ecco cosa studiare

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Assemblea Confindustria, le proposte per la scuola: 20 miliardi (non a debito) da dividere con crescita e sanità

Redazione

Salute e rendimento scolastico sono strettamente connessi: cosa prevede il nuovo Piano Nazionale della Prevenzione 2026-2031

Lara La Gatta

TFA sostegno 2026, prova preselettiva: quiz di competenza linguistica, gli esempi di quesiti

Salvatore Pappalardo

Professori aggrediti a Parma, Galiano: “Chi colpisce un insegnante sa già che è solo. Picchiare non è una bravata, ma un reato”

Redazione
vai alla ricerca avanzata