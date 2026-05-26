TFA sostegno 2026, prova preselettiva: quiz di competenza linguistica, gli esempi di quesiti

Fra gli argomenti previsti nella prova preselettiva del TFA, la competenza linguistica è una delle quattro macro aree valutate nel test preliminare e rappresenta, assieme alla comprensione del testo una parte consistente dei quesiti.

Competenza linguistica

Affrontare la prova preselettiva pensando soltanto alla pedagogia speciale, alla didattica inclusiva o alla normativa, sottovalutando i quesiti sulla competenza linguistica è un errore nella misura in cui, assieme alla comprensione del testo, rappresenta un terzo dei quesiti.

Che cosa valuta la competenza linguistica

La competenza linguistica valuta la capacità del candidato nel gestire situazioni comunicative e educative con gli alunni con disabilità, oltre al costruire un ambiente inclusivo attraverso una chiara ed efficace comunicazione con gli alunni della classe, con i docenti curriculari e con le famiglie.

Che cosa è la competenza linguistica

La competenza linguistica è la sintesi delle abilità che deve possedere il docente, specie nella professione del docente di sostegno dove la comunicazione ha una funzione inclusiva e facilitante, al fine di comprendere, oltre ai testi scritti, l’uso corretto della lingua italiana, padroneggiare il lessico, la morfosintassi e la struttura degli argomenti oltre a adattare la comunicazione ai diversi contesti educativi.

La competenza linguistica nel ruolo del docente di sostegno

La competenza linguistica nella funzione del docente di sostegno assume una rilevanza specifica nella misura in cui è valutata come dimensione trasversale della professionalità docente che nello specifico assume la dimensione di:

• Mediatore tra l’alunno con disabilità e il contesto educativo della classe;

• Semplificatore dei contenuti per gli alunni con disabilità cognitive;

• Costruttore di un rapporto relazionale positivo;

• Elaboratore di documenti come il PEI che deve avere la caratteristica della chiarezza e coerenza espositiva.

Quesiti competenza linguistica

I quesiti sulla competenza linguistica comprendono le aree riguardanti la:

• Logica verbale con quesiti su analogia, relazioni di significato, completamento di frasi e coerenza logica:

• Grammatica e morfosintassi con quesiti su concordanze, uso corretto dei tempi e modi verbali, punteggiatura e struttura del periodo

• Lessico e registro comprendente quesiti su significato contestuale delle parole, sinonimi e contrari e scelte lessicali più adeguate al contesto.

Esempio di quesiti su competenze linguistiche

1 domanda) Per completare la seguente frase, quale parola è più adatta: “Il docente di sostegno deve adottare un linguaggio ____________, adatto alle esigenze comunicative degli alunni:



a) criptico b) ridondante c) accessibile d) impersonale e) autoritario. Risposta corretta c)

2 domanda) fra le sotto elencate parole, qual è il sinonimo di disapprovare

a) supportare b) biasimare c) criticare d) evitare e) accettare. Risposta corretta b)



3 domanda) quale delle frasi citate è stilisticamente la più perfetta

a) Il docente, pur avendo ricevuto indicazioni precise, tuttavia ha continuato a utilizzare pratiche non inclusive.

b) Il docente, pur avendo ricevuto indicazioni precise, nonostante ciò ha continuato a utilizzare pratiche non inclusive.

c) Il docente, pur avendo ricevuto indicazioni precise, ha continuato a utilizzare pratiche non inclusive.

d) Il docente, pur avendo ricevuto indicazioni precise, continuava a utilizzare pratiche non inclusive, e questo nonostante le raccomandazioni.

e) Il docente, pur avendo ricevuto indicazioni precise, non ha utilizzato pratiche inclusive. Risposta corretta c)



4 domanda) Qual è il significato attribuito in Italia all’acronimo ICF

a) Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute

b) Classificazione internazionale della disabilità in relazione all’ambiente

c) Classificazione nazionale del grado di disabilità

d) Classificazione degli Interventi e delle Cure Fisiche

e) Nessuna delle risposte precedenti. Risposta corretta a)

5 domanda) Individua la relazione logica più simile alla seguente:

“Inclusione : partecipazione = mediazione : __”

a) conflitto b) comunicazione c) accordo d) ascolto e) disaccordo. Risposta corretta c)

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