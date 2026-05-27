Tfa sostegno secondaria 2026: requisiti e prove

Il Tirocinio Formativo Attivo (TFA) rappresenta oggi il principale canale, insieme ai percorsi Indire, di specializzazione per il sostegno nella scuola italiana. Il percorso ha l’obiettivo di fornire competenze pedagogiche, didattiche e metodologiche specifiche, indispensabili per promuovere un’effettiva inclusione scolastica e garantire il diritto allo studio degli studenti con bisogni educativi complessi.

Requisiti per la scuola secondaria di primo e secondo grado

Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo e secondo grado, possono accedere:

Docenti in possesso di abilitazione all’insegnamento per una specifica classe di concorso;

Laureati magistrali;

Diplomati di II livello AFAM;

Docenti tecnico-pratici (ITP) in possesso del relativo diploma;

Aspiranti che abbiano svolto almeno tre anni di servizio su posto di sostegno negli ultimi dieci anni scolastici, anche non continuativi.

I requisiti rispondono all’esigenza di garantire una base disciplinare solida, cui si aggiunge la formazione specifica in ambito inclusivo prevista dal TFA.

Prova preselettiva: in cosa consiste? Quesiti, esempi e cosa studiare

Il test preliminare o preselettivo della durata di 120 minuti, é costituito da 60 quesiti con cinque risposte, di cui solo una corretta alla quale è attribuito dal sistema 0,5 punti, mentre alle risposte non date o errate non è attribuito alcun punteggio.

Argomenti del test preliminare

I 60 quesiti, volti ad accertare le competenze dei candidati, sono suddivisi sulle seguenti quattro macro aree riguardanti:

• La comprensione dei testi in lingua italiana

• La competenza linguistica

• La conoscenza della normativa scolastica

• La competenza socio psico – pedagogica e didattica.

Leggi anche: Quesiti sulla comprensione dei testi

Il decreto ministeriale e l’avvio dei bandi

Dall’esperienza degli anni precedenti, il decreto ministeriale con cui le università vengono autorizzate a bandire i percorsi per i singoli gradi di scuola dovrebbe essere emanato tra maggio e giugno 2026.

A seguito del decreto, ogni ateneo pubblicherà il proprio bando, nel quale saranno indicati:

Il numero dei posti disponibili per ciascun ordine di scuola;

Le date delle prove selettive;

Le modalità di svolgimento delle selezioni;

La data di avvio dei corsi.

Tempistiche

L’avvio dei percorsi è previsto, di norma, nel mese di settembre 2026, con conclusione entro giugno 2027.