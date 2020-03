Tfa sostegno V ciclo, un esempio di prova preselettiva per esercitarsi

Il 2 e 3 aprile ci saranno le prove preselettive per accedere al Tfa sostegno 2020. Come ci si può esercitare per la prova preselettiva? Ecco un esempio direttamente dalla prova preselettiva dello scorso corso specializzazione sostegno 2019.

Corso specializzazione sostegno 2020: esempio di prova preselettiva

Un esempio di prova preselettiva per il Tfa sostegno 2020 è quello che riportiamo dall’Università della Calabria.

Infanzia

Primaria

Secondaria di primo grado

Secondaria di secondo grado

V ciclo specializzazione sostegno, i requisiti per partecipare

Tuttavia, è bene ricordare i requisiti per partecipare al corso di specializzazione sostegno.

Per la scuola dell’infanzia e primaria chi possiede il titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito:

i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; diploma magistrale, compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma

sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002;

Invece, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, possono partecipare i candidati che hanno l’abilitazione alla classe di concorso o la laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso. A questi bisogna aggiungere i 24 Cfu, crediti formativi universitari o accademici, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

I diplomati Itp potranno accedere al corso specializzazione sostegno con il diploma senza l’aggiunta dei 24 Cfu, così come previsto dal decreto 2020, che rimanda al decreto del 2019 in cui si prorogava fino al 2024/2025 il possesso dei nuovi requisiti.

CLICCA QUI per il decreto

Tfa sostegno 2020: i posti divisi per Università

