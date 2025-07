Tfa sostegno X ciclo: ancora disponibili 2.000 posti all’università Link

Con il Decreto Ministeriale n. 436 del 26 giugno 2025 è stato avviato ufficialmente il X ciclo del TFA Sostegno. L’Università degli Studi Link, da sempre impegnata nella formazione dei futuri insegnanti, comunica che sono ancora disponibili 2.000 posti complessivi tra Lazio e Umbria, per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria.

Per tutti coloro che non si fossero ancora iscritti Link informa che i 2.000 posti saranno distribuiti tra le due sedi di Roma e Città di Castello, con una importante novità per la sede umbra che, a partire da quest’anno, ospiterà sia le prove concorsuali sia i corsi di specializzazione.

Tutte le scadenze

Le domande di partecipazione alle prove di accesso dovranno pervenire entro:

Ore 12:00 del 14 luglio 2025: infanzia e primaria

infanzia e primaria Ore 12:00 del 16 luglio 2025: secondaria I e II grado

Le prove preselettive seguiranno il seguente calendario:

Infanzia: mattina del 15 luglio 2025

Primaria: mattina del 16 luglio 2025

Secondaria I: mattina del 17 luglio 2025

Secondaria II: mattina del 18 luglio 2025

Prova preselettiva: cosa studiare

La prova preselettiva consiste in un test a risposta multipla con 60 quesiti su:

Competenze linguistiche e comprensione del testo

Normativa scolastica e legislazione sull’inclusione

Didattica inclusiva e strategie per BES/DSA

Psicologia dello sviluppo e gestione di casi complessi

Prova scritta: focus sui casi studio

La prova scritta prevede domande aperte su metodologie didattiche inclusive e progettazione di interventi educativi. Alcuni temi centrali includono:

Strutturazione di un Piano Educativo Individualizzato

Utilizzo della comunicazione aumentativa alternativa

Tecniche di gestione dei comportamenti problematici in classe.

Prova orale: competenze comunicative e pratiche

La prova orale consiste in una simulazione didattica in cui il candidato deve dimostrare capacità di progettazione educativa e gestione di situazioni problematiche. È fondamentale saper argomentare un caso pratico, presentare un intervento inclusivo e rispondere alle domande della commissione in modo chiaro e strutturato

Se non sei ancora iscritto, non perdere questa opportunità!

Visita la pagina dedicata dell’Università degli studi LINK per trovare tutte le info su corsi e iscrizioni

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO