Titoli congiunti, in alcuni casi si dichiarano per avere accesso al concorso Pnrr3

È utile sapere che i titoli congiunti al titolo di accesso per i concorsi di alcune discipline di insegnamento, sono dei titoli che, solo per alcune classi di concorso, devono essere posseduti congiuntamente al titolo di accesso principale così come stabilito dalle Tabelle A e B delle classi di concorso, allegate al DPR 19/2016, al DM 259/2017 e sue successive modifiche. Questo è il caso, per esempio, delle classi di concorso artistiche e di quelle musicali dove il candidato dovrà dichiarare, oltre al possesso del titolo di studio principale, la laurea o il diploma accademico, anche il possesso di uno specifico diploma di istruzione secondaria superiore o di un generico diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Ecco alcuni esempi specifici

Accesso alla classe di concorso AM01 o AS01 per il concorso PNRR 3 con il diploma vecchio ordinamento di Accademia di Belle Arti o Diploma di Istituto Superiore delle Industrie Artistiche, deve essere congiunto al diploma di istruzione secondaria di secondo grado diploma di liceo artistico di previgente ordinamento (tutti gli indirizzi).

Altro esempio potrebbe essere l’accesso alla classe di concorso A016, Disegno artistico e modellazione odontotecnica, con il titolo di Diploma di Accademia di Belle Arti o Diploma di Istituto Superiore delle Industrie Artistiche che prevede come titolo congiunto un qualsiasi diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Quindi nel caso di un diploma di maturità artistica, questo sarebbe il titolo congiunto alla laurea delle discipline delle arti, della musica e dello spettacolo per potere accedere ad A-01 per il concorso a cattedra e per l’iscrizione nelle GPS. Un altro esempio potrebbe essere per la classe di concorso A-33 (Scienze e tecnologie aeronautiche) in cui è consentito l’accesso ai laureati in astronomia che abbiano come titolo congiunto il diploma di perito aeronautico (indirizzo assistenza alla navigazione aerea) o diploma di istituto tecnico (settore tecnologico – indirizzo trasporti e logistica – articolazione conduzione del mezzo – opzione conduzione del mezzo aereo) o attestato del Ministero della Difesa relativo alla frequenza ed al superamento del corso per controllore del traffico aereo, oppure congiunta a brevetto di prima e di seconda classe conseguito entro l’A.A. 1986/1987,oppure congiunta a licenza di navigatore o licenza di pilota privato di velivolo purché possedute entro la data di entrata in vigore del D.M. n.334 del 1994.

Chi per esempio ha il Diploma di Conservatorio in violino vecchio ordinamento, per accedere alla classe di concorso A030 deve dichiarare anche il titolo congiunto di qualsiasi diploma si scuola secondaria di II grado.

Dove inserire il titolo congiunto

Nella domanda per il concorso PNRR 3 una volta inserito il tipo di titolo di studio, il titolo di studio, la votazione, la data di conseguimento, il luogo di conseguimento e poi si inseriscono gli eventuali titoli congiunti al titolo principale.