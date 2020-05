Tonfo sulla maturità 2020

A “Vieni da me” la Balivo intervista due studenti maturandi e Ambra Lombardo, professoressa forse, ma di certo, concorrente del GF 16.

E’ certo che il tentativo di buttarci tutti in quella perversa caduta libera verso la mediocrità fa il pari con quell’idea già sottolineata dei docenti fannulloni.

Il gruppo Maturità 2020 Online non ci sta!

Accoglie, raccoglie e accetta la decisione dell’esame di Stato in presenza ma sottolinea che la caduta libera è di un grave” e non dei Docenti che iscritti al gruppo FB, per volontà di intenti condivisi e condivisibili con il Prof. Aldo Ficara (ceo&founder del gruppo, stanno supportando e conducendo un confronto dialettico e mediatico, da quando è stata annunciata, in diretta televisiva, la decisione unilaterale del Ministro Azzolina, dell’esame di Stato 2020, in presenza).

Oggi, il tonfo! A rappresentare tutti i docenti italiani è una concorrente del Grande Fratello che, per lo più ha abbandonato la scuola. E poi, vogliamo davvero riflettere prima di pensare? Il GF è un reality la cui diffusione e divulgazione comunicativa avviene per via digitale e “online”.

È il reality più “social” in termini di share e like facebookiani.

Dunque? Il grave ha prodotto il tonfo per cui la Maturità 2020 è già online.

Annamaria Milano