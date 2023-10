Topi in una scuola di Milano

In una scuola di Milano sembra che ormai i topi la facciano da padrone, entrando perfino in classe, tanto che da qualche giorno diversi studenti della scuola di via Sant’Uguzzone sarebbero rimasti fuori dall’istituto.

Stando tuttavia a quanto pubblica milanotoday.it, questo caso non sarebbe isolato, visto che a denunciarne altri sono stati alcuni consiglieri comunali e di municipio dell’opposizione, sottolineando che nonostante i solleciti, non sarebbe stata svolta alcuna derattizzazione, almeno durante la stagione estiva.

Infatti, proseguono i consiglieri, mentre il corpo insegnante e la dirigente scolastica, coi “genitori, avevano prontamente segnalato la situazione al Comune, evidenziando l’urgenza di una disinfestazione”, nessuno si sarebbe preoccupato di intervenire, sanando il problema sul nascere.

“Non è concepibile- dicono all’opposizione- che un plesso scolastico di Milano, che contiene sia la scuola dell’infanzia che quella elementare, sia al pari di quella di un paese del terzo mondo!”