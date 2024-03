Torna #NonCiFermaNessuno, il tour motivazionale universitario di Luca Abete. Bernini: “No alla paura di sbagliare”

Torna uno degli appuntamenti più attesi dalle principali università italiane. Partirà infatti, l’8 Marzo, dall’Università “Sapienza” #NonCiFermaNessuno, il tour motivazionale di Luca Abete, il personaggio televisivo inviato di Striscia La Notizia. Un’occasione per realizzare un confronto sui temi più sentiti dagli studenti. Disagio, paure, sensazione di inadeguatezza e difficoltà universitarie e nell’approccio al mondo del lavoro saranno anche quest’anno al centro di 10 talk che vedranno protagonisti migliaia di studenti.

“Quella del decennale – spiega Abete – sarà un’edizione XXL: abbiamo raddoppiato infatti il nostro viaggio passando da 3 a 6 mesi. Al fine di raccogliere tutti i contenuti multimediali prodotti, è nata anche #nsfnTV, la web tv della community. Dall’ascolto delle esperienze dei ragazzi è nato il nuovo claim: ‘Impariamo ad amarci’. Ripartiamo quindi dal sentimento più forte, l’amore, per ricalibrare ogni traiettoria, per riscoprire il valore del rispetto per se stessi e per gli altri. Imparare ad accettarsi ma mai ad accontentarsi. Mettersi in discussione non per affliggersi ma solo per ritrovarsi più forti. Una rivoluzione interiore che si riflette sul mondo circostante. Non a caso abbiamo scelto come data di partenza un’occasione simbolica come il giorno dedicato alla donna”.

Il messaggio di Bernini

La campagna sociale vanta la medaglia del Presidente della Repubblica e Sergio Mattarella e anche quest’anno il patrocinio morale del Ministero dell’Università e della Ricerca. Significative le parole scelte dal Ministro, Anna Maria Bernini per inaugurare il tour: “È con grande piacere – dichiara il Ministro Anna Maria Bernini– che dò il calcio d’inizio a questa iniziativa di cui condivido pienamente lo spirito. Non bisogna avere paura di sbagliare. In moltissimi casi può essere proprio un piccolo fallimento a giocare un ruolo determinante nella conquista di un obiettivo positivo”.

Il format è innovativo e punta a diffondere i valori della campagna sociale in due modalità: una fisica attraverso incontri in aula con gli studenti e attraverso interventi di personaggi noti e simbolici, un’altra attraverso una comunicazione mediatica che punti a valorizzare storie di resilienza e a sensibilizzare i giovani verso tematiche sociali. La campagna si propone di essere anche un laboratorio di comunicazione e del linguaggio. La musica, in tal senso, gioca un ruolo centrale. L’edizione 2024 suonerà sulle note del brano “Impariamo ad amarci” prodotto da Ondesonore Records di Francesco Altobelli con Emilio Munda, e Leonardo Frezzotti in arte “Fritz”, voce del brano con il featuring di Luca Abete.

Al fine di valorizzare le storie di resilienza che nascono nelle università ci sarà la quarta edizione del Premio #NonCiFermaNessuno, un riconoscimento per un percorso di vita nato all’interno di ogni singolo ateneo. Allo studente selezionato andrà il manufatto creato dagli artigiani 2.0 di Polilop.

Solidarietà come stimolo per la crescita personale individuale nella rinnovata partnership con il Banco Alimentare. “Registriamo una disagio crescente delle famiglie italiane – ha spiegato Giovanni Bruno, presidente del Banco Alimentare. Iniziative come questa sono importanti per chi riceve ma anche e soprattutto dal punto di vista formativo per i giovani che si avvicinano al mondo del volontariato”.

Per il primo anno #noncifermanessuno si avvarrà della collaborazione del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi: “Il tema del disagio psicologico tra gli studenti – spiega il Presidente, David Lazzari – è sempre più attenzionato. Per noi è estremamente importante. Daremo il nostro contributo valorizzando tutte le occasioni di supporto esistenti per i giovani”.

Il tour farà tappa in estate anche alle finali del concorso nazionale Miss Mondo dove Luca Abete terrà un talk speciale in estate per le 150 finaliste.

#NonCiFermaNessuno, il calendario

Ecco il calendario del tour 2024 #NonCiFermaNessuno:

1. 8/3 Roma Sapienza – Facoltà Economia

2. 18/3 Napoli Università Parthenope

3. 9/4 Bari Politecnico

4. 22/4 Teramo Università

5. 14/5 Firenze Università

6. 24/9 Pescara Univ. d’Annunzio

7. 09/10 Catania Università

8. 24/10 Cassino Università del Lazio Meridionale

9. 12/11 Catanzaro Università Magna Graecia

10. 3/12 Milano Politecnico

Tutti gli aggiornamenti saranno presenti sulla sezione news del sito www.noncifermanessuno.org e sulla piattaforma social del progetto.