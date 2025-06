Tracce Maturità 2025, l’80% degli alunni sceglierà quella sui social, Pasolini e “Il Gattopardo” snobbati: la previsione

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un docente di italiano che ha provato a fare una scommessa in merito alle preferenze dei maturandi in merito alle tracce della prima prova di italiano della maturità 2025.

Quanti studenti hanno scelto ogni specifica traccia della prima prova scritta della maturità 2025? In attesa dei dati ufficiali del Ministero dell’Istruzione e del Merito un docente di italiano, non commissario agli esami di stato, ha cercato di fare una previsione.

I dati secondo un docente

Ecco la sua “scommessa”:

“Volevo scommettere sulle percentuali delle tracce scelte.

1. 80% sui social

2.10% sull’ambiente

3. 5% sul rispetto

4. 5% temi letterari e Borsellino.

I commissari di italiano hanno un’età tra 55 e i 65. Le antologie fanno cenni al secondo Novecento. Nessun docente lo tratta in italiano, tanto meno Pasolini e Tomasi, anche perché non lo conosce. In Quinta i colleghi sono ancora a Manzoni, Leopardi, Verga, Pirandello e la Triade di poeti, Ungaretti, Montale, Saba come mezzo secolo fa”.

Livio Braida