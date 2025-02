Tragedia a scuola: studente di 14 anni si accascia durante l’ora di educazione fisica

Un improvviso malore durante l’ora di educazione fisica ha scosso profondamente un istituto di Cremona. Uno studente di 14 anni, iscritto alla prima classe dell’indirizzo informatico, si è accasciato a terra davanti agli occhi increduli di compagni e docenti.

“Siamo tutti sconvolti” ha dichiarato la dirigente scolastica, come riporta La Provincia Cremona. “Il ragazzo era fermo, stavano facendo corsa a staffetta in palestra. Ad un certo punto si è accasciato. Subito sono scattati i soccorsi, uno dei docenti ha preso immediatamente il defibrillatore, mentre veniva chiamato il 118, che è arrivato tempestivamente”.

La gravità della situazione è apparsa subito evidente. Inizialmente si era ipotizzata una crisi epilettica, ma si è poi compreso che si trattava, con ogni probabilità, di un arresto cardiocircolatorio. “Abbiamo avvisato subito i genitori, che si sono diretti all’ospedale convinti di raggiungere il figlio lì”, ha aggiunto la dirigente. “La situazione era tale che li abbiamo richiamati a scuola, ma l’arresto cardiaco non ha lasciato speranze. È stata una scena interminabile e scioccante. Non ci rendiamo ancora conto dell’accaduto. Abbiamo fatto il possibile, i tempi di soccorso sono stati rapidi. Non c’erano segnalazioni di malformazioni o patologie che potessero far presagire un evento simile”.