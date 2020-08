Trasporti: oggi vertice con Boccia, Azzolina, De Micheli e Speranza

Oggi seduta straordinaria della Conferenza Unificata Regioni e Enti locali, in modalità videoconferenza, con il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, la ministra Lucia Azzolina, il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, e il ministro della Salute, Roberto Speranza.



All’ordine del giorno l’approvazione del parere sulle “linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico”.