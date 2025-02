Triangolo di Kanisza, Piaget, Podcast: i quesiti del concorso docenti per la secondaria. Più difficili del 2024?

Triangolo di Kanisza, Piaget, Podcast: i quesiti del concorso docenti per la...

Nella giornata di oggi, 25 febbraio 2025, si è svolta la prova scritta del concorso scuola PNRR 2 per la scuola secondaria di I e di II grado. Si proseguirà domani e dopodomani, 26 e 27 febbraio 2025.

Il concorso prevede tre fasi: una prova scritta, una prova orale e la valutazione dei titoli.

I quesiti usciti oggi

Alcuni candidati hanno riportato, sul web, i quesiti usciti oggi, nella prima giornata di prove: Triangolo di Kanisza, Piaget, DSA: in quale ciclo di istruzione avviene la diagnosi?, Tassonomia Bloom, Gestalt, Podcast, E-Portfolio, Attaccamento Bowlby, Socrate e Platone, Orientamento, Didattica inclusiva, Movimento pedagogico nato negli anni ‘50, Brainstorming, Thinkering, Competenze chiave per l’apprendimento permanente.

In molti hanno parlato di prove complesse, più specifiche rispetto allo scorso anno.

