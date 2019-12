Trizzino (M5S): “Fioramonti non ha restituito i soldi, il suo addio sa di fuga”

“Prima di andarsene bisogna essere a posto con la coscienza e con la propria moralità”. Così il deputato del M5s Giorgio Trizzino, in un’intervista al Corriere della Sera, il giorno dopo delle dimissioni del ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti.

“Se Fioramonti non ha restituito i soldi, come promesso, il suo addio ha il sapore di una fuga“, ha affermato, sottolineando che, per quanto riguarda i fondi mancanti per l’istruzione, “mi sembra una scusa”.

“Non si può avere tutto quello che si vuole – prosegue Trizzino -. Anche a me sarebbe piaciuto avere altri tre miliardi e mezzo per la sanità”.

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, non ha intenzione di prendere l’interim e nelle prossime ore dovrebbe sentire i capi delegazione dei partiti per sottoporre loro la rosa di successori che ha in mente. In pole, il presidente dell’Antimafia Nicola Morra e l’attuale sottosegretaria all’Istruzione Lucia Azzolina.