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13.04.2026

Troppi docenti di sostegno precari, in Sicilia aumentano i posti in deroga: e la continuità didattica?

Redazione
Indice
I dati
Quanti sono i docenti di sostegno in Italia
Dati in miglioramento (ma il Nord fa ancora fatica)
Quali scuole fanno ricorso alle graduatorie GPS
Oltre metà degli studenti con disabilità senza continuità

Troppi insegnanti di sostegno precari, è allarme in Sicilia: a darlo La Repubblica, che ha analizzato l’ultimo decreto che assegna alle scuole nuove risorse d’organico per l’anno scolastico in corso, firmato lo scorso 2 aprile.

I dati

Il decreto mette a disposizione delle scuole siciliane altri 268 posti che si aggiungono a quelli dell’organico di diritto e ai posti assegnati “in deroga” allo stesso a partire dallo scorso mese di luglio. Al momento i posti in deroga superano quelli stabili e rappresentano il 55,6% dei 31.841 posti funzionanti in questo momento in Sicilia.

Insomma, troppi insegnanti precari che cambiano spesso cattedra e scuola. A Palermo e provincia, la situazione è particolarmente delicata: degli 8.733 posti di sostegno attivati ben 5.271 sono precari, più del 60%.

Quanti sono i docenti di sostegno in Italia

Nel dettaglio, secondo l’Istituto Nazionale di Statistica, “sono 246mila gli insegnanti per il sostegno impiegati nelle scuole italiane, oltre 235mila nella scuola statale (fonte MIM) e circa 11mila nella scuola non statale (fonte Istat)”. Rispetto all’anno precedente si registra “un incremento complessivo dell’8,2%”, con un rapporto alunno-insegnante “pari a 1,4 nella scuola statale (fonte MIM) e a 1,7 nella scuola non statale (fonte Istat)”. Un dato, osserva Istat, “migliore di quello previsto dalla Legge 244/2007, che raccomanda un rapporto di due alunni per docente“.

Ricordiamo che, per farci un’idea, in Italia, nell’anno scolastico 2023/2024, circa il 27% dei docenti di sostegno è stato selezionato dalle graduatorie provinciali di supplenza (GPS)“sono cioè docenti che non hanno una formazione specifica per supportare l’alunno con disabilità e che vengono utilizzati per far fronte alla carenza di figure specializzate“. A metterlo nero su bianco è l’Istat, nell’ultimo rapporto sull’inclusione scolastica, pubblicato nella primavera di quest’anno. Una situazione segnalata più volte da La Tecnica della Scuola, che nonostante l’aumento dei docenti abilitati è ancora molto diffusa.

Dati in miglioramento (ma il Nord fa ancora fatica)

Dati in miglioramento, insomma: per quanto riguarda il ricorso alle GPS il fenomeno, osserva Istat, è in diminuzione. “Rispetto all’anno precedente, la quota di docenti non specializzati è diminuita dal 30% al 27%, confermando un andamento decrescente che si osserva già a partire dall’anno scolastico 2019-2020″. Allo stesso tempo, però, “è ancora molto frequente nelle regioni del Nord, dove la quota di insegnanti curricolari che svolge attività di sostegno si attesta al 38%, a fronte del 13% nelle scuole del Mezzogiorno”. Un Paese spaccato a metà, insomma.

Quali scuole fanno ricorso alle graduatorie GPS

Il ricorso a figure non specializzate, scrivono ancora i tecnici Istat, “è più diffuso nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie (31%), mentre si riduce nelle scuole secondarie di secondo grado (18%)”. L’Istituto segnala anche “un ritardo nell’assegnazione degli insegnanti: a un mese dall’inizio della scuola, circa l’11% degli insegnanti per il sostegno non è stato ancora assegnato”. Un problema che per gli esperti si verifica più spesso “nelle scuole dell’infanzia (16%)”, mentre risulta inferiore al valore nazionale “nelle scuole secondarie di secondo grado (8%)”.

Oltre metà degli studenti con disabilità senza continuità

Strettamente connesso il tema della continuità didattica, particolarmente importante per gli alunni con disabilità. “Più di uno studente su due (il 57% degli alunni con disabilità) ha cambiato insegnante per il sostegno rispetto all’anno precedente, quota che sale al 61% nelle secondarie di primo grado e raggiunge il 69% nelle scuole dell’infanzia“. Una quota non trascurabile, inoltre, “ha cambiato insegnante per il sostegno nel corso dell’anno scolastico (8,4%)”, un fenomeno per cui “non si riscontrano differenze significative sul territorio e tra gli ordini scolastici”.

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