Registrati
Attualità
15.09.2026
Aggiornato alle 16:53

Troppi precari? Giuliani: “Selezionare chi sceglie la professione per vocazione e valutare competenze come l’empatia” – VIDEO

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
Quali problemi nella scuola?
Cosa si può fare?

Il direttore della Tecnica della Scuola Alessandro Giuliani è intervenuto nuovamente ai microfoni di Sestarete per parlare dello stato di salute della scuola.

Quali problemi nella scuola?

“Negli ultimi anni sono state accelerate le procedure di assunzione, parliamo di un numero alto, si parla di 200mila posti. Le cose vanno un po’ meglio da questo punto di vista, tranne alcuni casi che ancora non sono risolti”, ha esordito Giuliani.

“Detto questo le problematiche ci sono: i concorsi Pnrr non sono riusciti a risolvere il problema della supplentite. La categoria si trova ad affrontare le nuove generazioni, sempre più oppositive. Non è facile far rispettare il divieto di cellulare. Uno dei problemi più importanti di quest’anno è quello dei fuorisede, che a causa del caro affitti e dell’inflazione e del caro benzina, in alcuni casi hanno rifiutato l’incarico, cosa che comporta una sanzione, si rimane esclusi dalle chiamate per due anni nelle Gps”.

“Quanto si resta precari? Ci sono ragazzi neolaureati che hanno tentato i concorsi Pnrr che si sono ritrovati in cattedra di ruolo a 24 anni. C’è chi rimane in lista d’attesa anche vent’anni, dipende molto dal tipo di percorso che si affronta e dalla classe di concorso”, ha aggiunto.

Cosa si può fare?

Ecco cosa si potrebbe fare, secondo Giuliani, per risolvere, almeno in parte, il problema del precariato: “Stringere gli accessi eleverebbe la qualità dell’insegnamento, selezionando chi sceglie la professione per vocazione e valutando competenze fondamentali come l’empatia e la capacità di applicare didattiche personalizzate. Tuttavia, restano ogni anno 200.000 posti vacanti che devono essere coperti da supplenti”.

“Per risolvere la situazione è necessario svuotare le graduatorie, ad esempio attraverso l’introduzione del doppio canale di reclutamento, assumendo direttamente dalle GPS laddove manchino i vincitori di concorso. In prospettiva futura, una maggiore selezione e un maggior rigore nella scelta degli insegnanti rappresentano la strada corretta”, ha concluso.

Alessandro Giuliani

Troppi stranieri in classe? Servono dei tetti? Giuliani: “Difficile, la scuola unisce non separa. Certo, per i docenti è dura: vanno aiutati a gestire la complessità”

Maturità 2026, Giuliani: “Si considererà di più il pensiero critico. Tanti 100 al Sud? Nelle stesse zone risultati bassi alle Invalsi”

Iscrizioni 2026/2027, Giuliani: “Licei classici in perdita, si potrebbero introdurre discipline più vicine ai ragazzi”

Docenti fuorisede nelle foresterie delle scuole, Giuliani: “Ci saranno graduatorie anche in questo caso?”

Scuola, cosa accadrà nel 2026? Dal doppio aumento di stipendio alle novità su assunzioni, Carta docente e Maturità. Tutte le previsioni sul nuovo anno

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Inizio scuola, quali criticità? Rusconi (Anp Roma): “Occorre un aggiornamento professionale per gli Ata per gestire procedure complesse”

Redazione

Ccni Fmof 2026/2027, incontro al Mim: presentata prima bozza, ecco il commento dei sindacati

Redazione

Assicurazione sanitaria, da dove vengono i fondi? Botta e risposta Mim Flc-Cgil, gli altri sindacati: “In atto campagna di disinformazione”

Redazione

IA a scuola, il bivio: vietarla come a New York o insegnarla già ai bambini come in Cina? In Italia al via la formazione dei docenti

Redazione
vai alla ricerca avanzata