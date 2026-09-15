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15.09.2026

Scuola e sport di alto livello, al via il progetto “Studente-atleta” per l’a.s. 2026/27: domande dal 18 settembre al 6 novembre 2026

Lara La Gatta
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Indice
Formazione innovativa e percorsi personalizzati
Modalità e tempistiche di adesione

Conciliare gli allenamenti ad alto livello e l’impegno scolastico senza dover rinunciare al proprio percorso di studi è l’obiettivo del progetto didattico sperimentale “Studente-atleta di alto livello”, promosso anche per l’anno scolastico 2026/2027 dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e la società Sport e Salute S.p.A.

Formazione innovativa e percorsi personalizzati

Il programma rientra all’interno di una sperimentazione di durata quinquennale (dall’anno scolastico 2023/2024 al 2027/2028) disciplinata dal D.M. n. 43/2023 e richiamata dalla legge n. 207/2024. Destinatari dell’iniziativa sono le studentesse e gli studenti degli istituti secondari di secondo grado, statali e paritari, riconosciuti atleti di rilievo nazionale sulla base di specifici requisiti tecnici approvati dall’apposita Commissione nazionale.

Per evitare criticità nel percorso formativo e contrastare la dispersione scolastica, le scuole predispongono per gli atleti coinvolti dei Percorsi Formativi Personalizzati (PFP), avvalendosi anche del supporto di tecnologie digitali. Le misure di personalizzazione didattica diventano effettivamente operative a partire dalla comunicazione ufficiale di avvenuta validazione dell’istanza.

Modalità e tempistiche di adesione

Le istituzioni scolastiche aderiscono al progetto nell’ambito della propria autonomia, inserendolo nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). Le famiglie e gli studenti presentano la richiesta alla scuola, che provvede poi al caricamento della documentazione tramite portale informatico.

Le istanze possono essere inserite sul sito dedicato a partire dal 18 settembre fino al 6 novembre 2026.

Le attestazioni sportive devono essere rilasciate esclusivamente dagli Enti certificatori abilitati (Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute da CONI e CIP) compilando obbligatoriamente il format unico ministeriale redatto su carta intestata, timbrato e firmato dai legali rappresentanti.

LA NOTA

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