Truffava ex compagni del liceo, condannato sedicente imprenditore milanese

Una truffa ai danni dei vecchi compagni di classe di oltre trent’anni fa. È quella che ha messo in atto un ex studente del liceo Carducci di Milano, oggi 51enne, condannato in primo grado a 3 anni e 4 mesi con l’accusa di truffa. L’uomo contattava i suoi ex compagni di classe spacciandosi per imprenditore e promettendo importanti guadagni con falsi investimenti. Operazioni immobiliari, con acquisti, ristrutturazioni e rivendite seguite da grossi utili.

E così ad esempio un ex compagno di classe è caduto nel tranello versando 70mila euro per un affare mai andato in porto. Come lui, altri conoscenti del finto imprenditore hanno perso grosse somme facendo arrivare a 230mila euro il capitale perso (che dovrà essere restituito). Ma il sospetto è che anche altri soggetti siano finiti nella rete del sedicente affarista e che abbiano preferito non denunciare. L’uomo, come ha testimoniato un ex compagno di scuola, si presentava in uffici eleganti a Milano 2. Ma dalle scuse e le false promesse donate ad alcuni di loro sono scattate le denunce. Della notizia si è occupato il Corriere della Sera nell’edizione milanese.