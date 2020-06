Tutti 10 in pagella: a Foglianise (BN) una classe di primaria fucina di talenti

Dalla scuola primaria di Foglianise (BN) dell’Istituto comprensivo “Padre Isaia Columbro” arriva la segnalazione di tre alunni che hanno frequentato tutti la classe VB, una classe che si è dimostrata una vera e propria fucina di talenti.

Di Adriana Maria Barbata i suoi insegnanti dicono che è una bambina che nel corso di questi anni si è contraddistinta per le sue capacità e per il suo impegno.

Anzi, “è riuscita ad andare sempre ‘oltre’ quello che le veniva richiesto, dimostrando di voler ampliare i propri orizzonti, non accontentandosi mai”.

Durante il periodo della didattica a distanza “ha liberamente realizzato una presentazione relativa alle opere dello scrittore Sepulveda, al quale si è appassionata in questi anni di scuola primaria, comunicando le sue emozioni in riferimento alla lettura della Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”.

Lorenzo Meoli “è un bambino – dicono i docenti – che incarna la figura dell’’alunno modello’, gentile, educato e garbato”.

“Il dubbio – aggiungono i docenti – lo ha accompagnato sempre, quel dubbio che è l’anima della conoscenza. Ha saputo dare il meglio di sé ma soprattutto ha saputo fare squadra, lavorando sempre al fianco di compagne/i in difficoltà per poterli aiutare, e spesso ha gioito dei successi riscossi dalle sue compagne e dai suoi compagni”.

Zoe Viola nei 5 anni trascorsi nella primaria di Foglianise “è sempre stata propositiva, partecipato ad ogni iniziativa formativa con dedizione e senso di responsabilità”.

La piccola Zoe è “molto predisposta alle attività laboratoriali, ha curato in modo innovativo e scrupoloso i suoi lavori, non lasciando mai niente al caso”, ma ha anche un lessico particolarmente ricco grazie anche al fatto che un’appassionata lettrice, soprattutto del genere fantasy.

“La sua forte motivazione ad apprendere – concludono i suoi insegnanti – la spinge ad interessarsi di ogni argomento, approfondendo percorsi e personalizzando in modo creativo le sue restituzioni”.