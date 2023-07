Twitter non cinguetta più: una X al suo posto

L ‘annuncio arriva direttamente da Elon Musk: un nuovo logo “da domani sarà live in tutto il mondo”. E di che logo si tratta?

“Se stasera verrà pubblicato un logo X abbastanza buono, da domani sarà live in tutto il mondo”.

Dopo 17 anni di onorato servizio, sfruttato da tutti, perfino da personalità politiche e religiose, che si sono divertite a cinguettare, l’uccellino del Twitter vola verso destinazione ignota e lascia al suo posto un nuovo logo, una X.

Una lettera che all’istrionico imprenditore Elon Musk pare proprio piacere molto. Si va dalla Model X, uno dei modelli di punta di Tesla, a Space X, ai suoi stessi figli, l’ultimo nato si chiama “X Æ A-12”, senza dimenticare la X.AI, startup dedicata all’intelligenza artificiale.

Ma probabilmente si tratta di un cambio di logo che non è solo una strategia di marketing.

Secondo i piani di Musk, Twitter dovrà smettere di essere un ‘semplice’ social network per diventare una sorta di “everything app”, come accaduto per WeChat in Cina, divenuta negli anni una app di messaggistica ma usata anche per i pagamenti, come social network e altro ancora.