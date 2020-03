Un Liceo affida i colloqui a Skype e un It dispensa disinfettante

Fino al prossimo 15 marzo, a causa sempre del famigerato coronavirus, un liceo romano sospende i colloqui docenti-genitori e si consegna a Skype. Infatti la dirigente, oltre a rinviare i viaggi di istruzione, ha emanato una circolare ai docenti, al personale Ata, agli studenti e ai loro genitori sulle modalità con cui avere colloqui tra prof e genitori, nonché le indicazioni sull’attivazione di forme alternative.

Disinfettante prodotto dalla scuola

L’Istituto tecnico di Acqui Terme, visto che trovare amuchina è sempre più difficile, mette in campo l’esperienza e le competenze degli insegnanti del dipartimento di Chimica e le numerose tecnologie dei laboratori per mandare in porto un progetto dal taglio solidale: preparare, seguendo la ricetta diffusa dall’Oms, igienizzanti per le mani a base di alcol etilico, acqua ossigenata, glicerina e acqua distillata.

Distribuzione gratis

I preparati saranno distribuiti nei prossimi giorni nelle scuole della città, negli uffici comunali aperti al pubblico, al centro anziani e alla mensa della fraternità.