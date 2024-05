Un’influencer: “Sono stata ricoverata per stress scolastico. Il malessere derivava dal liceo scientifico, non faceva per me”

Si parla spesso di disagio giovanile, di problemi che possono sviluppare i giovani nel corso della loro carriera scolastica. Un’influencer quasi 36enne, di recente, ha raccontato la sua esperienza a scuola, rivelando di essere stata addirittura ricoverata in ospedale per stress scolastico.

“Ho vissuto bene solo la scuola che ho scelto io”

Ecco le sue parole, riportate da Webboh: “Ho vissuto bene solo la scuola che ho scelto io (un turistico). Prima, ‘per punizione’ diciamo, ho dovuto frequentare due anni di liceo scientifico e non avete idea di quanto io sia stata male”, ha esordito.

“Ho solo ricordi terribili di quegli anni, finché, fortunatamente, in seguito ad un ricovero in ospedale per ‘stress scolastico’ i medici avevano spiegato ai miei genitori che tutto questo malessere derivava dalla scuola che non faceva per me. Una volta smessa e cambiata sono rinata!”, ha concluso. Non è chiaro chi abbia fatto la scelta al posto suo: certi genitori tendono a non ascoltare i figli e imporre loro un indirizzo scolastico, con ripercussioni gravissime.

Stress tra i giovani, quanto conta ciò che avviene a scuola?

Appaiono in effetti allarmanti i dati emersi dalla rivelazione Hbsc del 2022 (Health Behaviour in School-aged Children, Comportamenti collegati alla salute in ragazzi di età scolare).

Secondo quanto emerso, nello specifico nella regione Toscana, il 45% degli adolescenti e il 72% delle adolescenti soffre di almeno due sintomi di malessere a settimana. Più della metà dei ragazzi e delle ragazze (il 56%), inoltre, si sente molto o abbastanza stressato dagli impegni legati alla scuola.

Altri dati arrivano anche dalle ricerche sul NSSI (Non Suicidal Self-lnjury, l’autolesionismo non suicidario). Da questo studio si legge che esiste un aumento di autolesionismo tra le ragazze e i ragazzi anche in relazione alle difficoltà emotive post- pandemia.