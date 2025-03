Uomo tenta di rapire due gemelline vicino la scuola, poi minaccia un collaboratore scolastico: “Voglio un bambino”

Un fatto inaudito che fa accapponare la pelle. Un uomo ha tentato di rapire due bambine, due sorelline, da una scuola di Milano. Il 50enne con precedenti, con giacca nera e cappuccio, come riporta MilanoToday, si è introdotto nell’istituto dicendo, testuali parole, ad un collaboratore scolastico: “Voglio un bambino”.

Il primo episodio

Come riporta La Repubblica, l’uomo avrebbe tentato un primo approccio con le due bambine nel bar fuori da scuola, ma la madre è intervenuta. Verso le 7.30 si sarebbe avvicinato alle due gemelline di 10 anni, strattonandole e tentando di allontanarsi con loro. La madre delle due ha subito difeso le bimbe, allontanando l’estraneo.

Pochi minuti dopo si è spostato davanti ai cancelli della scuola elementare approcciando altri studenti per poi entrare nella struttura e rivolgersi ai collaboratori scolastici, dicendo loro di volere un bimbo. È stato proprio il personale scolastico a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

L’arresto

A fermare l’uomo, che è anche indagato per tentata sottrazione di persona incapace, sono stati i Carabinieri. Quella di stamattina potrebbe non essere l’unica volta in cui il 50enne è entrato in azione. Sembra che già dallo scorso dicembre ci fossero delle “denunce” dei genitori di alunni delle scuole della zona. In tutte le segnalazioni veniva indicato proprio un uomo che si avvicinava ai bimbi tentando di portarli via.