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Prima ora | Notizie scuola del 27 maggio 2026

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27.05.2026
Aggiornato alle 11:23

Assegnazioni provvisorie: novità in arrivo nel mese di giugno – DIRETTA ore 16:00

Redazione
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Indice
La diretta della Tecnica risponde live
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Quali saranno i posti disponibili da destinare alle assegnazioni provvisorie 2026/2027 e come verranno disciplinati i criteri e le modalità per la determinazione dei posti disponibili da attribuire agli aventi diritto? Quando è strettamente necessaria l’iscrizione anagrafica di un congiunto almeno tre mesi prima del termine finale stabilito per la presentazione delle domande? Come comportarsi nella compilazione della domanda di assegnazione provvisoria in assenza di posti esprimibili nel comune di ricongiungimento o di assistenza al congiunto?

La diretta della Tecnica risponde live

Tutte domande a cui daremo risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, mercoledì 27 maggio alle ore 16:00. Ospiti gli esperti di normativa scolastica, proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

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