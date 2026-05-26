Assegnazioni provvisorie, fino a 20 preferenze per infanzia e primaria. Solo 15 preferenze per la scuola secondaria

Una docente titolare nella scuola secondaria e che ha insegnato nella scuola primaria prima di passare di ruolo alla secondaria di II grado, ci chiede: “Posso fare domanda di assegnazione provvisoria verso la provincia dove risiedono i miei genitori, chiedendo sia la scuola secondaria di II grado che la scuola primaria? Quante preferenze posso esprimere per la domanda della primaria e quante per la domanda della scuola secondiaria?“

Assegnazione provvisoria in altro ruolo

Il docente titolare alla secondaria di II grado, come nel caso della docente che ha posto il quesito, può fare anche domanda di assegnazione provvisoria nel ruolo della scuola primaria EEEE, se ha il titolo di abilitazione per insegnare alla scuola primaria e se ha superato l’anno fi formazione e prova alla scuola secondaria di II grado. La norma contrattuale sulla mobilità annuale, ovvero il comma 5 dell’art.7 del CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, specifica che non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza o per altra classe di concorso di cui si possieda la specifica abilitazione nei confronti del personale che non abbia ottenuto la conferma in ruolo per l’anno scolastico 2025/26 ovvero

2026/27 ovvero 2027/28. In buona sostanza il suddetto comma 5 esplicita che per fare domanda di assegnazione provvisoria in altro grado di istruzione rispetto quello di titolarità, bisogna avere la conferma nell’ attuale ruolo dell’anno scolastico in cui viene presentata l’istanza. Quindi la docente che ha posto il quesito potrà fare domanda di assegnazione provvisoria per la classe di concorso EEEE, se a partire dall’1 settembre 2025 è stata confermata nel ruolo della classe di concorso della scuola secondaria di II grado.

Preferenze nella domanda di assegnazione

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia indicando fino a 20 preferenze per i docenti della scuola infanzia e primaria e fino a 15 preferenze per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado indicando il codice puntuale delle scuole e/o un codice sintetico (comune, distretto/ distretto sub comunale, provincia).

Per le assegnazioni provvisorie bisogna fare attenzione a indicare nelle preferenze il codice meccanografico del comune di ricongiungimento prima di indicare altri comuni o scuole diversi da quello di ricongiungimento. L’indicazione dell’intero comune (o distretto sub comunale) di ricongiungimento è obbligatoria, anche in caso di comuni ove vi sia una sola istituzione scolastica, qualora si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune.

In caso di mancata indicazione del comune o distretto sub comunale di ricongiungimento la domanda non è annullata, ma l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.