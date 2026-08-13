Registrati
Diretta video

Notizie sulla scuola anche ad agosto. News, interviste e dirette esclusive

guarda
Docenti
13.08.2026

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, graduatorie pubblicate nella settimana dal 10 al 14 agosto: le novità

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
La scadenza

Esiti assegnazioni provvisorie docenti 2026, quando usciranno? La procedura si è chiusa a mezzanotte dello scorso 23 luglio; era possibile inviare la domanda dal 10 luglio. In molti in questi giorni si chiedono quando si avranno notizie sui risultati.

La settimana dal 10 al 14 agosto è proprio quella da segnare in rosso: in questi giorni, infatti, gli Usr dovrebbero pubblicare le graduatorie definitive e dei posti utili in organico di fatto.

Tra i primi a farlo l’Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, che ha dato comunicazione già ieri, 12 agosto.

La scadenza

Per il solo personale docente, tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria dovranno svolgersi entro il 24 agosto al fine di garantire lo svolgimento delle procedure di conferimento degli incarichi a tempo determinato.

Dal 17 al 24 agosto saranno pubblicati tutti gli esiti finali della mobilità annuale interprovinciale.

Assegnazioni provvisorie

Pubblicate sedi di utilizzazione e assegnazioni provvisorie nella provincia di Napoli anche quelle interprovinciali

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, la fase provinciale è in dirittura di pubblicazione. Entro il 24 agosto si chiude

Assegnazioni provvisorie 2026, quando escono? Graduatorie definitive pubblicate dal 10 agosto in poi

Assegnazioni provvisorie, nel 2027 cambieranno: Serafini (Snals-Confsal) spiega perchè le deroghe vanno allargate – VIDEO

Quando escono le assegnazioni provvisorie? Le date da tenere a mente

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Arretrati scuola, Valditara: “Mantenuto l’impegno preso. Tre contratti firmati, aumenti complessivi di 412 euro per i docenti e 304 per gli ATA”

Redazione

Piero Angela moriva quattro anni fa, il figlio Alberto: “Quello che ha insegnato è ancora vivo e forte non solo nei ricordi, ma nella vita di tanti”

Redazione

Europei volley femminile 2026, Julio Velasco regala un libro a ciascuna delle atlete: cosa insegna questo gesto alla scuola?

Redazione

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, graduatorie pubblicate nella settimana dal 10 al 14 agosto: le novità

Redazione
vai alla ricerca avanzata