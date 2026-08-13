Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, graduatorie pubblicate nella settimana dal 10 al 14 agosto: le novità

Indice La scadenza

Esiti assegnazioni provvisorie docenti 2026, quando usciranno? La procedura si è chiusa a mezzanotte dello scorso 23 luglio; era possibile inviare la domanda dal 10 luglio. In molti in questi giorni si chiedono quando si avranno notizie sui risultati.

La settimana dal 10 al 14 agosto è proprio quella da segnare in rosso: in questi giorni, infatti, gli Usr dovrebbero pubblicare le graduatorie definitive e dei posti utili in organico di fatto.

Tra i primi a farlo l’Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, che ha dato comunicazione già ieri, 12 agosto.

La scadenza

Per il solo personale docente, tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria dovranno svolgersi entro il 24 agosto al fine di garantire lo svolgimento delle procedure di conferimento degli incarichi a tempo determinato.

Dal 17 al 24 agosto saranno pubblicati tutti gli esiti finali della mobilità annuale interprovinciale.