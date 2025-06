Vacanze estive, si perdono le competenze acquisite durante l’anno? I corsi d’inglese online Novakid contro il “learning loss”

L’estate, con la sua lunga sospensione delle attività didattiche che si protrae per circa tre mesi in Italia, rappresenta una sfida significativa per molte famiglie. Oltre alle difficoltà organizzative per i genitori che lavorano, questa lunga pausa comporta spesso una perdita delle competenze e conoscenze acquisite durante l’anno, un fenomeno noto come “learning loss”. Le competenze linguistiche, in particolare, sono tra quelle che si perdono più rapidamente a causa della mancanza di esercizio adeguato.

Non tutte le famiglie possono sostenere i costi elevati di un campo estivo all’estero o di una vacanza studio, come evidenziato anche dai dati di ricerca ADOC-EURES. In questo contesto, Novakid, scuola di inglese online per bambini dai 4 ai 12 anni, presente in 50 Paesi, ha stilato un decalogo di consigli per aiutare i ragazzi a mantenere l’esercizio dell’inglese in modo divertente e, quando possibile, a costo zero. Un sondaggio di Novakid per l’Estate 2025 ha rivelato che solo un genitore su tre ha pianificato una vacanza all’estero per l’estate, con una sorpresa al primo posto tra le alternative: le App e le risorse online per lo studio autonomo.

Il problema del “learning loss” linguistico durante la pausa estiva è molto sentito dai genitori italiani. Sebbene le vacanze studio all’estero siano percepite come un metodo efficace per consolidare l’inglese, un sondaggio di febbraio 2025 di Novakid ha mostrato che circa un genitore su tre le aveva pianificate per l’estate 2025. Tuttavia, una successiva indagine di marzo 2025, condotta da Novakid su cinque Paesi, inclusa l’Italia, ha messo in luce come sempre più genitori si orientino verso le numerose risorse offerte da internet e dalle nuove tecnologie digitali. La preferenza per i viaggi studio, inoltre, è maggiore per i figli più grandi: il 73% degli italiani ha indicato la fascia d’età 13-18 anni come la più adatta, motivando la scelta anche con timori legati alla sicurezza del Paese di destinazione.

Per supportare i figli nello studio autonomo dell’inglese, i genitori italiani, secondo l’indagine di Novakid di marzo 2025, si affidano principalmente alle app e alle risorse online, che si sono classificate al primo posto con il 37% delle preferenze, percepite come le più comode e accessibili anche in termini di costi. Altri metodi includono l’utilizzo delle proprie competenze linguistiche (33%), i corsi (21%), le lezioni private (17%) e la consultazione con gli insegnanti scolastici (12%). Complessivamente, oltre l’80% dei genitori che ricorrono a queste soluzioni le giudica efficaci o molto efficaci.

Novakid offre anche lezioni online di 25 minuti con insegnanti madrelingua certificati, affiancate da giochi didattici autonomi, ideali per un primo approccio o per mantenere l’esercizio durante la pausa scolastica. La piattaforma di Novakid integra intelligenza artificiale, gamification e istruzione personalizzata per un apprendimento coinvolgente ed efficace.

Il metodo Novakid

Novakid, piattaforma EdTech presente in 50 Paesi, si propone come soluzione per l’apprendimento dell’inglese per bambini dai 4 ai 12 anni.

Il metodo Novakid si basa sull’uso del gioco e dell’interazione come strumenti vincenti per l’insegnamento. Le lezioni individuali online, della durata di 25 minuti, sono tenute da docenti certificati, tutti madrelingua o quasi madrelingua inglese. Questi insegnanti utilizzano attività ludiche e interattive studiate appositamente per favorire un apprendimento naturale, coinvolgendo il bambino a livello emotivo, cognitivo e relazionale. Questo approccio contribuisce a creare un clima stimolante e positivo durante la lezione, dove non solo si esercitano le abilità linguistiche, ma si incentivano anche l’interazione e la riflessione, mantenendo alta l’attenzione. Il gioco è fondamentale per mantenere vivi interesse e motivazione, riducendo lo stress e aumentando l’empatia e il coinvolgimento nell’esperienza di apprendimento.

Permette al bambino di assumere una posizione attiva e partecipe e aiuta a smorzare emozioni negative come l’ansia o la paura dell’insuccesso, comuni nell’approccio a una lingua straniera. Questo si ricollega al concetto di “filtro affettivo” del linguista Stephen Krashen, che spiega come le emozioni negative possano ostacolare l’apprendimento. Novakid utilizza moderne tecniche come il TPR (Total Physical Response), l’approccio comunicativo, il CLIL (Content and Language Integrated Learning) e la gamification per garantire la comprensione e rendere lo studio coinvolgente.

Oltre alle lezioni individuali, Novakid offre la possibilità di integrare il percorso con le conversazioni di gruppo proposte dalla World Kids Academy (WKA). Lanciata nel 2024, questa accademia online è dedicata alla pratica orale dell’inglese in gruppi di massimo 6 bambini provenienti da diversi Paesi del mondo. Anche qui, il ruolo degli insegnanti è cruciale nel guidare la conversazione e creare l’atmosfera giusta, stimolando la creatività e l’immaginazione con dialoghi interattivi e slide.

Le sessioni sono studiate per diverse fasce d’età: 25 minuti per i bambini dai 4 ai 6 anni (livello Pre A1) e 45 minuti per i gruppi dai 7 ai 12 anni (livello A1). La WKA è un modo per rafforzare le competenze acquisite nelle lezioni individuali e per consentire ai bambini di confrontarsi con coetanei, stringendo amicizie internazionali. Questo ambiente globale aiuta a rafforzare la fiducia dei bambini nelle loro capacità comunicative, migliorando rapidamente l’ascolto e l’espressione, imparando a partecipare attivamente, a esprimersi in modo coerente e ad acquisire accenti autentici, interagendo con coetanei da oltre 50 Paesi. A meno di un anno dal lancio, la WKA ha già registrato oltre 40.000 studenti, con una media di 600 partecipanti giornalieri da 50 Paesi. Il CEO di Novakid, Max Azarov, sottolinea come la WKA sia in linea con la filosofia di creare una comunità globale di giovani studenti che possano costruire amicizie tra culture diverse.

Cosa è Novakid

Novakid, nata a San Francisco nel 2017, ha mostrato una crescita significativa, diffondendosi in 50 Paesi e registrando nel 2024 un aumento del 23,5% YoY degli studenti complessivi, superando gli 80.000, di cui quasi 15.083 solo in Italia. Dal 2017, oltre 820.000 bambini hanno completato più di 18 milioni di lezioni a livello globale. Il programma didattico è conforme al Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) ed è sviluppato tenendo conto degli interessi e delle età specifiche dei bambini. L’utilizzo di gamification, realtà virtuale (come i virtual tour immersivi) e intelligenza artificiale (anche grazie all’acquisizione di Lingumi) contribuisce a creare un ambiente di apprendimento dinamico e interattivo.

Il metodo di valutazione dei progressi, basato su oltre 1500 parametri e test A/B, garantisce risultati ottimali e permette di adattare il programma alle esigenze individuali. Insegnanti e linguisti concordano che iniziare presto l’apprendimento di una lingua straniera facilita la sua padronanza futura, permettendo l’adattamento dell’apparato vocale alla pronuncia corretta e sviluppando capacità di parlare e capire in modo naturale e scorrevole. Stimata da oltre 700.000 genitori, Novakid ha una valutazione di 4,7/5 su Trustpilot, e la Team Lead di Novakid Italia, Giulia Bettonte, evidenzia l’incredibile crescita nel paese e l’elevata fedeltà dei clienti.

