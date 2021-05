Vaccini, Figliuolo: “Dal 3 giugno aperti a tutti”

Dal 3 giugno vaccini aperti a tutti. Lo ha dichiarato il commissario straordinario all’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo: “Dal 3 giugno si darà la possibilità alle Regioni e alle province autonome, di aprire su tutte le classi seguendo il piano, utilizzando tutti i punti di somministrazione, compresi quelli aziendali”. Figliuolo ha affermato che ci saranno 20 milioni di dosi a disposizione e ogni Regione dovrà regolarsi evitando la rincorsa ad averne di più.

Per quanto riguarda gli adolescenti, il commissario straordinario afferma: “Probabile che agli inizi della prossima settimana l’Aifa darà il via libera al target dai 12 ai 15 anni, parliamo di 2 milioni e 300mila ragazzi. Li avevo previsti già a marzo e siamo in grado di procedere anche su questa classe”.