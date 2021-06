Vaccini maturandi, al via il Lazio, 40mila in tre giorni. Il punto regione per regione

Vaccini maturandi, al via il Lazio, 40mila in tre giorni. Il punto...

È ufficialmente partita la campagna vaccinale per i maturandi anche nel Lazio. Da questa mattina, le studentesse e gli studenti si stanno sottoponendo alle somministrazioni in seguito alle prenotazioni attive sui portali dal 27 maggio.

Intervenuto al Tg1, il direttore generale Asl Roma1 Angelo Tanese ha dichiarato: “L’adesione è molto buona, oggi abbiamo circa 1000 ragazzi circa nell’hub di Porta di Roma. La modalità è semplice sulla piattaforma online. Nell’arco di tre giorni vaccineremo tutti. Le prenotazioni sono circa 40mila alle 22 di ieri (chiusura delle prenotazioni), che distribuiremo in una cinquantina di siti. La campagna consentirà di vaccinare gli over 18 anche nei giorni successivi”.

In programma da domani, 2 giugno a domenica 6, l’open week AstraZeneca Festa della Repubblica per over 18 che avrà luogo in 50 hub vaccinali di tutto il Lazio. Già 16mila le prenotazioni.

Le altre Regioni

La prima a partire con i vaccini a chi si prepara alla maturità è stata la Sicilia, che ha somministrato AstraZeneca o Johnson&Johnson per gli over 18, ai minorenni Pfizer già dallo scorso 26 maggio e senza prenotazione.

Il Veneto si prepara a iniziare le vaccinazioni nei prossimi giorni 1, 2 e 3 giugno, come la Valle d’Aosta che ha predisposto uno spazio all’Astra Open Day il 2 giugno, con somministrazioni libere per tutti i cittadini dai 18 anni in su.

In Abruzzo, la Regione comunica che dal 27 maggio è attiva la piattaforma regionale per le manifestazioni di interesse alla vaccinazione anti Covid 19 riservata ai ragazzi impegnati negli esami di maturità. Le somministrazioni saranno effettuate dal 3 al 5 giugno, dalle ore 18 alle ore 23.

In Piemonte si parte con la fascia 16-29 dal 3 giugno con un’accelerata dell’ultimo momento (la data di avvio doveva essere il 4 giugno).

In Puglia il governatore Emiliano avrebbe voluto evitare distinzioni e vaccinare tutta la popolazione scolastica. Di fatto, invece, nella serata del 30 maggio, ha spinto per la vaccinazione dei maturandi con una iniziativa chiamata Notte prima degli esami, vaccinarsi è la prima prova di maturità.

La Campania ha aperto sabato sera alle prenotazioni dai 17 ai 20 anni: le vaccinazioni partiranno dall’1 giugno.

In Molise la vaccinazione maturandi dovrebbe partire quanto prima, il processo è in fase di attivazione.

In Liguria la fascia più giovane che può vaccinarsi è quella dei 18enni, che può prenotarsi da oggi per la vaccinazione con AstraZeneca o J&J.

In Lombardia data di partenza il 2 giugno. “Non abbiamo bisogno di fare degli open day ad hoc – ha spiegato l’assessore al Welfare Letizia Moratti – il 2 giugno apriamo le prenotazioni per tutti gli over 16. In questo momento siamo fiduciosi di vaccinare tutti i maturandi entro le date di fine scuola e delle vacanze”.

In Alto Adige il 25 maggio si è svolto l’Open Vax Day Night per ragazzi dai 18 anni in su.