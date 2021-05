Vaccini maturandi, studenti favorevoli a somministrazioni prima degli esami

Vaccino ai maturandi? I ragazzi sono favorevoli nella stragrande maggioranza. Lo evidenzia un sondaggio di Skuola.net che su un campione di 1.600 maturandi, vede l’80% soddisfatto della vaccinazione anticipata. Inclusa in questa percentuale anche una fetta di studentesse e studenti (il 17%) che è fortemente tentato. Solo in un 20% è racchiuso un gruppo che è favorevole alla somministrazione ma non adesso e un altro che è contrario.

Come spieghiamo in un altro articolo, adesso toccherà alle Regioni e alle possibilità che offriranno ai maturandi. La Sicilia è già partita con le vaccinazioni senza prenotazione e su base volontaria. A seguire il Lazio, la Valle d’Aosta, il Trentino Alto Adige e la Lombardia. Nelle prossime ore altre Regioni potrebbero aprire altri Open Day per i maturandi.

Sempre secondo il sondaggio, i ragazzi sono quasi totalmente favorevoli ai test prima delle prove, tampone o test salivare che sia (9 su 10). solo il 7% si opporrebbe a queste ipotesi.

D’accordo anche sul protocollo sanitario, con l’obbligo di mascherina durante l’orale (2 su 3) e distanziamento tra presenti (2 su 3). In caso di Covid-free piace la possibilità di aumentare il numero di accompagnatori (al momento solo 1).