Vaccini scuola, AstraZeneca: “Possibile autorizzazione anche per gli over 65”

Intervenuto a SkyTg24, Lorenzo Wittum, amministratore delegato di AstraZeneca Italia, spiega:

“Siamo pronti a fornire 20 milioni di dosi in Italia nel secondo trimestre. Manteniamo il contatto con l’Aifa per una possibile autorizzazione del vaccino anche per gli over 65. E’ una decisione che deve prendere l’Aifa insieme al ministero della Salute. In Francia e Germania si sta valutando già quest’ipotesi, in Scozia abbiamo dati che possono essere utili”.

Wittum ha poi rassicurato tutti, sostenendo che dalla scheda tecnica dell’Ema, il vaccino è approvato dai 18 anni.

“Per il richiamo è possibile spaziare fino a 12 settimane, non oltre – spiega l’ad di AstraZeneca – servono altri studi clinici per sapere se il vaccino sia efficace anche con una sola dose”.

I dati che arrivano dalla Scozia parlano di “riduzione del 95% di ospedalizzazioni su oltre 500mila cittadini vaccinati”.

Sulla variante inglese infine Wittum rassicura: “Abbiamo i dati, c’è un’efficacia assolutamente sovrapponibile. Il vaccino si può adattare alle diverse varianti, nelle prossime settimane speriamo di avere i risultati e vedere quale sarà l’efficacia sulle altre varianti”.