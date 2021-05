Vaccini: si riparte con il personale della scuola, il 74% ha già ricevuto la prima dose [NOTA MI]

Alla luce del positivo andamento della campagna vaccinale in favore dei cittadini appartenenti alle categorie prioritarie, con nota 4 maggio 2021 n. 1007477, la Struttura di supporto commissariale per l’emergenza Covid-19 ha comunicato la ripresa della somministrazione vaccinale a favore del personale della scuola, docente e non docente, non ancora sottoposto alla prima somministrazione.

Lo ha comunicato il MI con nota 698 del 6 maggio 2021.

Lo stesso Ministero fa anche sapere che, al 30 aprile 2021, risulta avere ricevuto la prima dose di vaccino circa il 74% del personale scolastico. Per tale personale la somministrazione delle seconde dosi proseguirà secondo i calendari già in precedenza definiti.