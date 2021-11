Vaccino 5-11 anni, in arrivo l’ok dell’Ema. La prossima settimana alla primaria le prime dosi

Come avevamo più volte riferito il vaccino anti Covid per la fascia d’età 5-11 anni è a un passo dall’approvazione dell’Ema, che potrebbe arrivare già domani 25 novembre. Lo hanno comunicato il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro e il coordinatore del Cts Franco Locatelli.

E chiariscono anche che per i bambini under 12 non sarà introdotto né l’obbligo di vaccino né quello di green pass, tuttavia raccomandano alle famiglie di provvedere non appena possibile a mettere in sicurezza i propri nuclei familiari con il vaccino anche per i più piccoli, un vaccino sicuro, ribadiscono.

Giorgio Palù

Il presidente dell’Aifa, Giorgio Palù, sul vaccino anti-Covid per la fascia bambini 5-11 anni si esprime così: “L’Ema potrebbe anticipare una decisione già tra oggi e domani”. Dopodiché a strettissimo giro “può arrivare una decisione dell’Aifa, già a distanza di 24 ore”.

La prima dose? Secondo Palù “possibile anche da lunedì”.