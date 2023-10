Valditara a Caivano, firmato protocollo d’intesa con le scuole del territorio: la scheda con tutti gli interventi – PDF

Oggi il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara si è recato nuovamente a Caivano, in Campania, in occasione della firma del protocollo d’intesa con le scuole del territorio. Ecco, come riportato in un comunicato stampa, la lista delle scuole interessate e gli interventi previsti.

Il ministro oggi visiterà, nel corso della mattinata, sei istituti scolastici della zona. Alle ore 15.00 incontrerà Don Maurizio Patriciello, che tanto si è battuto di recente per la riqualificazione del territorio, sui riflettori dopo le notizie sconcertanti relative all’orribile stupro di gruppo ai danni di ragazzine al Parco Verde.

Le parole di Valditara a fine agosto scorso

“Durante la visita a Caivano di questa mattina, con il presidente del Consiglio Meloni e i ministri Piantedosi e Abodi, ho presentato le misure del Decreto Agenda Sud. Questi provvedimenti, che coinvolgeranno direttamente anche quattro scuole di questo Comune e di molti altri in situazione di disagio sociale, riguardano oltre 2mila istituti e puntano a fare della scuola il fulcro dello sviluppo dei territori, tramite una serie di iniziative, tra le quali l’inserimento di più docenti e, in previsione, il rafforzamento delle sanzioni nei confronti di chi non manda i figli alla scuola dell’obbligo. Caivano rappresenterà un progetto pilota di Agenda Sud e sarà supportato e monitorato costantemente dal Ministero; io stesso tornerò fra un mese a verificare i progressi di questo cambiamento, nel segno della Grande Alleanza tra istituzioni, scuola, famiglie e studenti”, queste le parole del ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara dopo la visita a Caivano dello scorso 31 agosto.